Macron é colete amarelo na Volta à França em política

O mundo está cada vez mais um sítio perigoso para se viver, onde as guerras comerciais vão fazendo a vez das velhas guerras armadas, servindo os mesmos propósitos geopolíticos e cumprindo os mesmos objetivos económicos.

As mais antigas e testadas democracias têm vindo a sucumbir ao populismo das outrora minorias, contrariando o espirito de unidade e bem comum que tardou demasiado a ser partilhado pelos comuns mortais, que passaram a engordar as franjas da sociedade.

O Reino Unido depara-se com o típico dilema da atualidade, dispondo apenas de alternativas más ou péssimas para decidir o seu futuro, fruto das decisões erradas de políticos em proveito próprio e de eleitores moldados pela desinformação e pelo populismo independentista nacional histórico.

Os conservadores britânicos têm agora que escolher entre aprovar o acordo do Brexit e manter May no poder ou recusar o Brexit e destituir May, provocando eleições antecipadas e correndo o sério risco de Corbyn vencer e aplicar toda a sua retórica de esquerda tão bem disfarçada nestes últimos tempos, mas que quem tem memória naquela ilha se deverá recordar.

A maior novidade vem agora da revolucionária França, cujo lema nacional de Igualdade, Liberdade e Fraternidade há muito tempo que é posto em causa pelas crises nacionais e internacionais, pelas pressões demográficas e pelos próprios franceses, na sua contrastante diversidade social.

Apesar de todo o folclore político e aproveitamento populista de grupos à esquerda e à direita, que já tentavam obter créditos para os seus objetivos partidários, justificando as recentes manifestações como tumultos provocados pela extrema contrária à sua, disfarçando apenas com alguns vândalos à mistura, o afoito Macron volta a impressionar ao fazer o inesperado.

Ao conceder algumas benesses económicas aos trabalhadores como fez segunda-feira, Macron reduz a questão política aos efeitos económicos negativos da situação atual, constituindo uma variante inteligente da preconizada pelas esquerdas por cá.

De uma assentada, retira os créditos aos extremos políticos e reposiciona o debate reivindicativo da população em melhores condições económicas, partilhando as dores da população e a sua responsabilidade nas mesmas com a crise.

Esperemos para ver qual a real motivação dos protestos pela evolução da situação nos próximos dias, mas para já Macron consegue dificultar a vida aos seus opositores políticos virando à esquerda, enquanto volta a tentar comprar o apoio da população, mostrando que aprende depressa a arte de fazer política, apesar da sua aparente inexperiência…