Draghi a bordo da cabina do Titanic

As nuvens negras sobre Itália anunciam a formação de uma tempestade europeia, representando sérios riscos de inundar a terceira maior economia da Zona Euro, que representa a terceira maior dívida pública mundial.

Existem sinais claros que Itália está em rota de colisão com os seus parceiros europeus, podendo ter sérias implicações no sistema bancário europeu, pois apesar de um aparente recuo inicial, é óbvio que Roma não tem intenção de rever a sua política expansionista e cumprir as regras europeias de controlo das suas finanças públicas.

Mas apesar de Itália representar atualmente o maior risco para a Europa, não é sequer a única ameaça. O pseudo acordo possível para o Brexit está longe de representar o porto seguro que o Reino Unido procurava, na sua deriva democrática após o referendo.

Entretanto, os riscos de arrefecimento do motor alemão da economia europeia aumentaram com a tensão do clima de guerra comercial com os EUA e com as crescentes dificuldades políticas criadas em Berlim, com o anúncio do afastamento de Angela Merkel da liderança do seu partido em Dezembro.

Enquanto Draghi tenta ignorar a crise orçamental italiana e os seus potenciais efeitos, os mercados já não escondem a sua preocupação com os riscos acrescidos. Os spreads da dívida pública italiana aumentaram já para níveis acima dos 300 pontos base e por isso o capital continua a sair de Itália em ritmo acelerado.

Na opinião de Draghi, a Europa está a recuperar a um nível satisfatório com a inflação a subir, pelo que os riscos estarão equilibrados. Mas os riscos da economia italiana entrar novamente em recessão são reais, exacerbando o risco da sua dívida pública e do seu sistema financeiro.

Se de facto Draghi continuar a ignorar os sinais de aviso cada vez mais evidentes e a economia europeia sucumbir, não será o primeiro presidente de um banco central a cometer um erro histórico.

Em 2008, o presidente da FED dos EUA, Ben Bernanke, desvalorizou a crise do subprime como irrelevante, enquanto Jean-Claude Trichet, o predecessor de Draghi, cometeu o erro de subir as taxas de juro pouco tempo antes da falência da Lehman Brothers em Setembro de 2008.

O tom otimista de Draghi faz lembrar a mítica história do capitão do Titanic, que, quando questionado sobre a razão de não virar o navio para evitar a colisão com o iceberg, responde: “Qual iceberg?”

Tal como o capitão do Titanic, Draghi não vê necessidade para o BCE alterar o rumo da sua política monetária de retirar os estímulos do seu programa de compra de dívida pública no final do ano. Apesar dos claros sinais de vulnerabilidade da economia europeia e mundial.