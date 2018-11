Trump e a “garganta funda” de Nixon

Nada melhor que um fim-de-semana chuvoso para recordar um dos episódios mais negros da democracia dos EUA, revendo mais um dos inúmeros filmes feitos acerca do caso Watergate, envolvendo o presidente Nixon e o seu ímpeto controlador das instituições americanas.

O filme “Mark Felt - o homem que derrubou a Casa Branca” estreado este ano, do jornalista e cineasta Peter Landesman, foca-se no antigo diretor-adjunto do FBI que denunciou o caso Watergate ao “Washington Post”.

O ator Liam Neeson interpreta aquele que ficou para a história como o “garganta funda”, numa nova visita do cinema ao caso Watergate, desta vez contada pelos olhos do ex-agente do FBI que denunciou tudo, e não do ponto de vista da imprensa como em tantos outros filmes.

Salvaguardando as devidas diferenças, não deixa de ser oportuno recordar as tentações sofridas por outros presidentes dos EUA em controlar o FBI e a FED, na gestão política do difícil equilíbrio do sistema de separação de poderes de “checks and balances”, que visam garantir a independência das bases democráticas do sistema político dos EUA.

Desde 1951 que a FED luta para manter a sua independência da tutela do governo, após o controlo exercido durante e após a Segunda Grande Guerra, quando era o governo a decidir as taxas de juro de acordo com a sua política económica.

As históricas gravações de Nixon revelaram que o Presidente Nixon (1969-74) pressionou o então Presidente da FED Arthur Burns para manter uma política monetária expansionista antes da sua campanha de reeleição em 1972. Burns fê-lo, embora nunca se venha a saber com certeza se foi por convicção ou por pressão de Nixon.

Trump tem-se queixado muitas vezes, e com grande exuberância, da intromissão do FBI na sua presidência e da política monetária de Jerome Powell enquanto Presidente da FED, alegando que os sucessivos aumentos das taxas de juro têm prejudicado a “sua” economia.

As críticas de Trump a Powell têm sido tão ferozes que as dúvidas sobre a incapacidade de substituição do presidente da FED pelo Presidente dos EUA voltaram à ordem do dia. De acordo com a lei de 1935 que redesenhou a FED, o Presidente dos EUA pode destituir um governador da FED por “justa causa”, o que é suficientemente vago para nunca ter sido testado, sendo assumido que não deverá incluir desacordo em relação às suas políticas monetárias.

Na prática, a liberdade de ação do Presidente dos EUA em despedir um Presidente da FED é tão controlada que torna-se quase inexistente, ao contrário da sua comprovada capacidade de intervenção no FBI. Resta a Trump a sua exímia capacidade de bullying para testar a resiliência de Powell.

Mas até Trump deverá conhecer os constrangimentos históricos e a dificuldade prática de substituir presidentes do FBI e da FED, aprendendo a lição da história dos EUA: É preciso ter mais cuidado com as destituições da FED do que do FBI.