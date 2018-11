O risco de ter políticos no governo

O poder dos políticos é muitas vezes desvalorizado, com base na sua incapacidade de tomarem decisões capazes de ter impacto positivo na economia e nas vidas das pessoas. Não porque não queiram favorecer o seu país e os seus eleitores, mas porque as economias dependem cada vez mais da ação dos seus intervenientes diretos. E cada vez menos da intervenção dos seus políticos.

Numa economia globalizada, são cada vez mais as empresas e as relações comerciais internacionais a ditarem a evolução das economias domésticas, quer sejam pequenas como Portugal, quer sejam grandes como a do Reino Unido.

A capacidade de um governo criar riqueza é assim significativamente menor que a sua capacidade para destruir valor e afetar negativamente a economia e as condições de vida da sua população, como a história não se cansa de provar.

Os maiores exemplos desta destruição de valor nacional por parte dos políticos têm sido monopolizados por fortes ideologias que levam ao extremo, à esquerda e à direita, a utilização do Estado para o cumprimento dos interesses e desvarios políticos da suposta elite governativa.

Assiste-se agora a mais um episódio negro da história política internacional, fazendo ruborizar qualquer pseudodemocracia sul-americana pela grande capacidade de manipulação do eleitorado como arma de destruição maciça da economia.

O que começou por ser uma simples manobra de gestão interna de um partido no poder, levada a cabo por um primeiro-ministro de um governo de coligação para acalmar a sua oposição interna, tomou agora dimensões historicamente catastróficas.

Após um referendo nacional para ganhar o seu partido político, os Conservadores enfrentam uma rebelião interna sem perceberem bem qual é o seu maior adversário. Ainda julgam que May é o alvo a abater, tal é a sua desorientação e falta de visão patriótica.

A principal vantagem de May é a sua aparente fraqueza e a falta de alternativas viáveis para a substituir. May é muito comparável com o próprio Brexit, pois nem toda a gente gosta mas não existe atualmente melhor alternativa.

Mais uma vez, e no seu próprio interesse político, May afastou todos os seus concorrentes de peso após aprovação do orçamento em Julho passado, aceitando a demissão dos defensores extremistas do Brexit, David Davis e Boris Johnson.

Apesar de todo o circo mediático interno, é cada vez mais provável que os Conservadores não consigam destituir May, quanto mais não seja para não correrem o risco de caírem nos braços abertos dos Trabalhistas, tal como aconteceu com John Major nos anos 90 que passou sete anos em constante ameaça de destituição interna.

Tendo chegado agora o choque com a realidade, os apoiantes do Brexit que fantasiavam com uma saída limpa e dura, ou até mesmo sem acordo, terão que se contentar com o que May conseguiu negociar com a União Europeia, pois ninguém se preparou para uma verdadeira estratégia alternativa.

Tal como ninguém se tinha preparado para a eventualidade remota do Brexit vencer o referendo…