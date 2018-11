Trump volta a fazer história… tal como previsto

Já por várias vezes aqui defendi que desta vez não vai ser diferente… esta velha máxima sai mais uma vez fortalecida pelos recentes acontecimentos nos EUA que, apesar do instável e pouco compreendido Trump, voltam a fazer história porque a confirmam novamente.

No seu primeiro teste eleitoral desde 2016, Trump parece não conseguir afastar-se da normalidade histórica, apesar de todos os seus significativos esforços para se destacar dos restantes presidentes dos EUA.

Os resultados do seu partido Republicano nas eleições intercalares de 6 de Novembro estiveram em linha com o padrão histórico, sugerindo que as sondagens tradicionais ainda continuam a ser úteis na previsão dos resultados eleitorais americanos.

O sistema eleitoral americano volta a provar a perfeita adequação ao seu eleitorado que, com uma economia forte e um relativamente impopular presidente, vem reforçar a sua histórica tendência de dividir a forma de governação dos EUA.

A reação inicial dos mercados foi positiva, tendo os resultados ido de encontro às expectativas. O aumento do controlo político pelo Congresso reduz a probabilidade de surpresas políticas negativas, o que aumenta a importância das variáveis macroeconómicas como fator determinante do comportamento dos mercados de capitais.

Desde 1946 que o índice bolsista S&P 500 regista rentabilidades positivas em todos os períodos de 12 meses após as eleições intercalares, sendo que o quarto trimestre do ano dessas eleições costuma gerar a maior rentabilidade desse período.

Apesar de os resultados passados não serem garantia de resultados futuros, outra velha máxima dos mercados financeiros, os resultados eleitorais recentes e o comportamento atual dos mercados fazem prever a repetição do padrão histórico.

O comportamento da economia Americana continua a superar significativamente o das economias da zona euro e do Japão, à custa das políticas pró-cíclicas dos EUA que apesar de terem causado um aumento do défice orçamental e da dívida pública japonesa, fazem aumentar as taxas de juro e valorizam o dólar.

O crescimento económico dos EUA no segundo e terceiro trimestre foi de 4% anualizado, tendo a zona euro crescido 2% no terceiro trimestre e com tendência para diminuir, considerando os riscos de Itália, do Brexit e da incerteza política na Alemanha. No Japão o FMI prevê um crescimento de 1% neste ano.

Mais uma vez os resultados das eleições intercalares ditam um aumento do controlo sobre a presidência, tornando a perda do controlo Republicano do congresso na arma secreta americana para restringir o comportamento errático de Trump. Tal como previsto…