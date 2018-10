O orçamento é o menor dos problemas de Itália

Os políticos e os mercados financeiros mundiais continuam surpreendentemente calmos com o agravamento da crise económica e política em Itália. A economia italiana é 10 vezes maior que a economia grega, sendo a terceira maior economia da zona euro e tendo a terceira maior dívida pública mundial, a seguir aos EUA e ao Japão.

A dívida pública italiana representa mais de 130% do PIB, sendo o segundo país mais endividado da zona euro, após a Grécia. O país possui uma economia pouco competitiva e antiquada, cujo sector financeiro ira provavelmente necessitar de um resgate do Estado.

Para piorar a situação, a saída limpa da Grécia do programa de resgate internacional em agosto deste ano pode significar que a dívida pública grega poderá ser revista para investment grade no período de reinvestimento do BCE em dívida pública europeia, prometido pelo BCE para amenizar os efeitos da retirada do programa de compra de ativos no final deste ano.

Caso assim aconteça, o reinvestimento do BCE nos restantes países europeus terá que ser reduzido para ser alocado à quota-parte da Grécia de 2,4% na tabela de chave-capital de cada Estado-membro.

Em teoria esta redução será à custa dos maiores desvios atuais de compra de ativos face à chave-capital de cada país, que reflete a sua quota no total da população e do produto interno bruto da UE, com ponderações iguais.

Como Itália tem atualmente o maior desvio, possuindo o BCE mais dívida pública de Itália do que devia, a entrada da Grécia no programa do BCE irá reduzir significativamente o valor de dívida pública italiana elegível para recompra.

O BCE ajusta as ponderações dos países na chave-capital de cinco em cinco anos, ocorrendo a próxima já a 1 de Janeiro de 2019, o que favorecerá novamente os países mais prósperos que tiveram crescimentos da população e do PIB acima da média europeia nos últimos 5 anos como a Alemanha, que subirá de 25,6% para 26,8%.

Desnecessário será referir que serão os estados mais endividados do sul da Europa a suportar o aumento das assimetrias entre o Sul e o Norte da Europa novamente, registando Itália o maior decréscimo de 17,5% para 16,6% na alocação de capital.

Tudo isto terá repercussões negativas nos mercados e irá inflamar o sentimento anti-europeu dos italianos e exacerbar a disputa com a Comissão Europeia sobre a política orçamental de Itália. Bem a tempo de ser usado pelos políticos italianos nas eleições europeias para abrir caminho a eleições legislativas antecipadas, necessárias para Salvini ganhar o governo antes que a realidade demonstre que as suas promessas eleitorais são impossíveis de cumprir.