Bolsas sem fundo

As bolsas mundiais demonstram novamente o nervosismo dos investidores à escala global, voltando a fazer sentir a força dos mercados, quando todos os intervenientes tomam o mesmo tipo de decisão, multiplicando o efeito de contágio.

É sempre difícil os mercados financeiros resistirem aos longos meses do Verão mundial, tipicamente com baixos volumes de transação e com poucos acontecimentos relevantes na economia mundial.

Como corolário da velha máxima de investimento bolsista “Sell in May and go away!”, cerca de 97% da rentabilidade dos mercados bolsistas mundiais desde 1973 foram gerados em 7 meses do ano, desde Outubro a Abril de cada ano.

A volatilidade tem igualmente demonstrada tendência para ser mais elevada em Outubro, quando tem historicamente atingido o seu máximo anual, como são bons exemplos os famosos crashes de 1929, 1987 e 2008.

O Outubro deste ano parece voltar a querer ficar na história dos mercados financeiros, com os movimentos cruzados sentidos na economia mundial provocados pelas boas notícias vindas dos EUA e pelas más notícias vindas da China.

O crescimento económico a abrandar fora dos EUA, a inflação a subir dos reduzidos níveis dos últimos anos e a Reserva Federal a aumentar as taxas de juro, criam o típico ambiente negativo para o mercado de ações. Mas desta vez a política de Trump de redução de impostos e aumento de despesa pública tem conseguido manter a economia dos EUA forte, segurando os mercados.

No entanto, as economias emergentes estão fortemente ameaçadas, com a redução da atividade económica da China a pressionar as exportações e o aumento das taxas de juro americanas a aumentar os custos de financiamento em dólares.

Acrescentando a tudo isto os receios acerca de guerras comerciais generalizadas e da crescente instabilidade geopolítica, é fácil perceber a desvalorização superior a 20% dos mercados de capitais emergentes desde Janeiro.

Entretanto, as ações americanas atingiram recentemente níveis históricos, suportadas pela segunda mais longa fase de crescimento económico na história dos EUA, com o desemprego a descer de 10% em 2009 para 3,7% atualmente, atingindo tecnicamente o pleno emprego.

Os sinais contraditórios da economia mundial, com a política orçamental expansionista dos EUA, a manutenção das baixas taxas de juro no resto do mundo e a China a tudo fazer para apoiar o seu mercado de capitais e a sua economia para afastar os receios de guerra comercial mundial, poderá ser expectável que o crescimento económico mundial continue em 2019.

Mas os elevados níveis de incerteza atuais recomendam a não apostar num determinado cenário, nem de crise nem de crescimento, sendo altura de apenas mitigar riscos, tentando ultrapassar mais um Outubro sem perder muito…