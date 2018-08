São todos Centeno na Grécia

Longe vão os tempos em que ninguém queria ser a Grécia, tendo sido Portugal quem teve mais dificuldade em desviar as atenções dos mercados financeiros internacionais de si próprio, descolando da imagem da Grécia na altura, em grande parte pela diferente atitude política face à intervenção da Troika.

Eram os saudosos tempos em que Varoufakis embevecia os seus correligionários europeus com as suas estrondosas encenações de luxo nas reuniões do Eurogrupo, fazendo vibrar a sua legião de fãs em Portugal.

Mas o choque com a realidade e a responsabilidade do poder fizeram Tsipras renunciar ao sonho que vivia e escolher viver o pesadelo que tinha herdado, pois nessa altura não tinha alternativa à página da austeridade.

Em Portugal só agora alguns compreendem as razões de Tsipras para os ter traído há oito anos atrás, pois apesar de incompreendido na altura por quem nunca tinha estado no poder, partilha agora o sucesso da austeridade na Grécia com quem virou a página da austeridade em Portugal... com mais austeridade.

Tsipras e Centeno festejaram assim na semana passada a saída limpa da Grécia do terceiro resgate da Troika, tentando ambos capitalizar ostensivamente no momento de vitória política a menos de um ano das eleições europeias em Maio de 2019.

A realidade económica da Grécia é no entanto mais complicada do que os festejos levam a crer. É verdade que a economia voltou a crescer em 2017 com 1,7% e estima-se que cresça 2% este ano. A taxa de desemprego voltou para níveis abaixo dos 20% pela primeira vez em sete anos. O sentimento económico está a recuperar e as exportações no bom caminho, mas para uma economia que perdeu mais de 25% do seu PIB durante quase uma década de recessão, a recuperação económica está longe de ser suficiente para evitar problemas no futuro.

Para atingir a normalidade a que Centeno deu as boas vindas na sua curiosa mensagem televisiva de apoio à austeridade da Troika, a Grécia tem que crescer bem mais do que 2% por ano. E para que a sua dívida pública oficial de 240 mil milhões de euros seja sustentável, terá que ter saldos orçamentais primários de 3,5% até 2022 e superiores a 2% até 2060, valores nunca atingidos até agora.

À boa maneira europeia, os políticos gregos e europeus podem dar-se ao luxo de aproveitar o seu sucesso enquanto a última tranche de 15 mil milhões de euros do Mecanismo Europeu de Estabilidade for suficiente para (en)cobrir as necessidades de financiamento externo nos próximos anos.

Mas vivem-se tempos de instabilidade económica mundial, pelos riscos de uma guerra comercial EUA-China e pela imprevisibilidade da dívida italiana nos mercados, o que no cenário atual de retirada de estímulos de política monetária dos bancos centrais, pode expor as vulnerabilidades de um ciclo económico já em maturidade.