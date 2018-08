As razões para Trump regressar ao passado

A memória é curta e já muitos esqueceram que a atual ordem mundial de comércio livre só existe há cerca de 25 anos. São poucos os que se recordam da sua génese após a queda do muro de Berlim e do desmembramento da União Soviética, com a criação do mercado único da União Europeia em 1993 e da Organização Mundial do Comércio em 1995.

Voltando um pouco mais atrás no tempo, vale a pena recordar que em 1945 a maior parte das economias estavam quase destruídas após uma década de depressão económica e seis anos de guerra mundial. E que estas mesmas economias usavam sistemas de taxas e quotas alfandegárias nas suas relações comerciais.

Foram os EUA que lideraram a reconstrução no pós-guerra do comércio livre, abandonando a sua política de altas taxas alfandegárias praticadas nos 100 anos anteriores e introduzindo acordos de redução de taxas bilaterais em 1947.

Mas desde então as inovações tecnológicas nas comunicações e transportes tornaram economicamente viável deslocar indústrias de países desenvolvidos com altos salários para economias asiáticas de baixos salários.

As economias desenvolvidas subiram na cadeia de valor e dedicaram-se a atividades de maior valor acrescentado nos sectores de alta tecnologia e serviços, especialmente em serviços financeiros.

As economias emergentes da Ásia industrializaram-se rapidamente e exigiram acesso ao mercado das economias desenvolvidas, no que era uma interessante proposta para os países desenvolvidos, pois os seus consumidores beneficiavam de preços mais baixos.

O problema deste processo foi o impacto na mão de obra industrial em países desenvolvidos que diminuiu fortemente e os salários dos trabalhadores não especializados que estagnaram, o que levou o sector financeiro a facilitar o acesso a crédito aos que tinham perdido poder económico, nomeadamente através das famosas hipotecas “subprime”.

As consequências deste processo de transferência de recursos mundiais estão na base da política atual de Trump, pois os enormes défices comerciais com os países asiáticos serviram para financiar o investimento destes em dívida pública americana, aumentando a dependência dos EUA em relação à China.

É por isso que, sem surpresa, é a China que se assume agora como líder na defesa da globalização e comércio livre no formato atual que tanto sucesso lhe trouxe, tal como publicitado em Davos no ano passado pelo seu presidente.

Trump quer assim regressar ao passado em que o comércio mundial era feito com base em acordos bilaterais, tentando reduzir a dependência da China criada pela globalização e comércio livre que os EUA lideraram no pós-guerra.