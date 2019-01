Propinas e falácias

Em 2019, por decisão em sede de Orçamento do Estado, o valor da propina máxima irá sofrer uma redução pela primeira vez em 16 anos. Serão 212 euros a menos: no ano lectivo 2019/2020 a propina máxima passará a ser de 856€ em vez de 1068€. A inversão da tendência das últimas duas décadas é uma excelente notícia para os estudantes, para as suas famílias e para o nosso país, que vê reforçado o investimento na formação e qualificação da população.

No mesmo sentido, é de saudar que o objectivo da gratuitidade do ensino superior tenha voltado a ser colocado em cima da mesa, e ainda mais que recolha apoios que seriam impensáveis há algum tempo. Claro que rapidamente se levantou um coro de vozes à direita apressando-se a explicar-nos que isso seria uma má ideia, argumentando com base em princípios de equidade e eficiência. São argumentos que têm bastante de irónico e muito de falacioso.

O argumento da equidade é que a plena subsidiação da frequência do ensino superior beneficia todas as famílias por igual independentemente do rendimento, tendendo até a beneficiar mais as famílias mais ricas, cujos filhos frequentam proporcionalmente mais o ensino superior. Segundo uma das versões deste argumento, uma vez que os mais pobres já estão isentos de propinas ao abrigo da acção social escolar, a gratuitidade beneficiará exclusivamente os mais ricos.

Esta é, claro está, uma curiosa divisão da população em mais pobres e mais ricos. A proporção dos estudantes que beneficia da acção social escolar e isenção de propinas é diminuta, mas é grande o número dos que, não tendo tal isenção, pertencem a famílias que sentem bastantes dificuldades e têm de fazer sacrifícios substanciais para que os filhos possam estudar. Num país em que o ganho médio mensal é cerca de 1000 Euros, 800 ou 1000 Euros anuais têm um impacto significativo no orçamento das famílias, para mais juntando a despesa com transportes, livros, alimentação e, no caso dos estudantes deslocados, alojamento. São aos milhares as famílias que se vêm obrigadas a fazer estas contas e certamente bastantes aquelas para quem o resultado é que os jovens não cheguem a ingressar no ensino superior, como se vê pela taxa de frequência deste nível de ensino muito abaixo do padrão europeu.

Por outro lado, é irónico que aqueles que se mostram mais preocupados com a alegada injustiça social desta medida sejam os mesmos que mais se opõem a que a justiça social seja posta em prática onde realmente deve: através de impostos fortemente progressivos, que garantam que quem mais tem e quem mais ganha contribui proporcionalmente mais para custear o Orçamento do Estado e, por essa via, o investimento colectivo na educação e qualificação.

Nada tem de errado ou injusto que o ensino superior gratuito beneficie de igual modo as famílias independentemente do rendimento, uma vez que o seu custo será suportado, via impostos, proporcionalmente mais pelas famílias de rendimentos mais elevados. O mesmo sucede com o financiamento das estradas nacionais e locais, com os cuidados de saúde que estão isentos de taxas moderadoras (como os que são prestados às grávidas, por exemplo) e com outros serviços públicos gratuitos – todos eles beneficiam toda a população por igual

independentemente do rendimento, o que não põe em causa a equidade já que, através dos impostos, o seu custo repercute-se proporcionalmente mais sobre quem mais pode pagar.

Entretanto, se o argumento da justiça social não colhe, o da eficiência é também bastante fraco. A ideia deste último, numa lógica de utilizador-pagador, é que a gratuitidade tende a fazer com que os utentes utilizem demasiado os serviços, neste caso ingressando em número excessivo no ensino superior. Considera-se implicitamente que, num contexto de gratuitidade, a frequência universitária será feita em números tais que o benefício social total (para os próprios e para a sociedade como um todo) será menor do que o custo representado pelos recursos que a sociedade dedica a esse fim, sendo por isso ineficiente. Mas será que isto faz sentido? Será que os países europeus onde o ensino superior é gratuito, como os países nórdicos, a Alemanha ou a Polónia, se defrontam com um excesso de frequência universitária face ao que seria o óptimo social? Devemos realmente preocupar-nos com o risco de que a população portuguesa passe a contar com qualificações universitárias excessivas? Ou, tendo em conta os desafios societais que enfrentamos, devemos antes preocupar-nos em promover adicionalmente a qualificação dos portugueses?

Um último ponto que ajuda a pensar esta questão: ambos os argumentos utilizados pela direita para rejeitar o ensino superior gratuito – o da equidade e o da eficiência – aplicam-se igualmente, sem tirar nem pôr, ao ensino secundário gratuito. Também este último é integralmente custeado pelo Orçamento do Estado. Também este beneficia os próprios estudantes, por um lado, e o conjunto da sociedade, por outro. Também este beneficia todos os estudantes e famílias por igual independentemente do rendimento. E também este poderia ser visto, numa lógica de utilizador-pagador, como potencialmente ineficiente. Mas a nossa sociedade compreende, e bem, que faz todo o sentido assegurar gratuitamente este serviço público a todos e encará-lo não como uma mercadoria, mas como um investimento colectivo no futuro. Num mundo de cada vez maior exigência e complexidade societal e tecnológica, o mesmo deve suceder com o ensino superior.