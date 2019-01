Ao Dr. Rui Rio

Meu caro Rui Rio, começo por lhe desejar um bom ano de 2019.

O ano de 2018 já é passado. Um ano em que foi eleito Presidente do PPD/PSD. Declaração de interesses, ainda sou militante do PPD/PSD, confesso que não votei em si. Apoiava o projecto alternativo que se apresentou nas eleições directas do ano passado. Mas quem venceu foi o seu projecto.

Respeitei, como genuíno democrata que sou, a sua vitória. E aguardei serenamente. Um ano. Esperei um ano pela demonstração e implementação do seu projecto para o país e, consequentemente, para o PPD/PSD. Esperei um ano pelas suas ideias e por uma alternativa ao actual Governo que nos governa, apoiado numa inusitada coligação de forças políticas no Parlamento.

Estamos em Janeiro de 2019. As eleições legislativas são em Outubro, de permeio temos as eleições europeias e as eleições regionais na Região Autónoma da Madeira. O país vive notoriamente adormecido num estado de ilusão com um fugaz movimento de reversão e devolução, dadas as incertezas com que iniciamos este ano, dificilmente o que foi “devolvido” ficará do lado dos contribuintes. Já sabemos e sentimos que o Estado está à deriva, sem estratégia e sem visão. Quem hoje comanda o país não tem um objectivo para lá da manutenção do próprio lugar, com as mãos ciosas de manter as rédeas do poder. Não tem proposta de reformas do Estado, nem de fomento económico, para lá de uma recauchutagem manhosa de projectos de utilidade e oportunidade discutível. Aliás, basta relembrar a história, não chega ser o mais votado é preciso estar envolto numa maioria, pois a Esquerda parlamentar já provou ter capacidade de deglutir sapos em troca de negociação com contrapartidas à mesa do Orçamento de Estado.

Ora, num país de reversões, que acabaram, sem qualquer conceito estratégico ou aposta de futuro a guiá-las, com planos de investimento público mais do foro eleitoral do que do realista, quando outros ainda nem foram executados, com um Estado a falhar nas suas funções básicas, desde logo a segurança das populações, com uma onda de greves, apesar do “controlo da rua” por determinados sectores políticos da sociedade, e com uma coligação envergonhada, que não se senta publicamente à mesma mesa, que assina acordos à socapa, é tão, mas tão urgente uma alternativa que dê sustentabilidade e futuro a Portugal e a todos nós portugueses.

E é a si que escrevo. Lidera um Partido que já fez muito pelo país. Também já errou. Odeio a visão clubística da política e dos Partidos. Todavia, o PPD/PSD faz parte da história do País e foi, sempre que conseguiu mobilizar a sociedade e ter uma agenda de esperança, uma garantia de mudança frutífera e de confiança para os portugueses. Assim foi com Francisco Sá Carneiro, assim foi com Aníbal Cavaco Silva, assim foi com Durão Barroso e assim foi com Pedro Passos Coelho. Foram Presidentes do Partido que juntaram, mobilizaram e que lideraram projectos bem-sucedidos, sobretudo em momentos muito difíceis para o país. Gostemos mais de uns ou de outros. Mesmo quando não venceu o PPD/PSD, casos de Pedro Santana Lopes ou Manuela Ferreira Leite, sabíamos que estavam certos, muito antes do tempo, como se veio lamentavelmente a comprovar.

Ora, este património do Partido, mas sobretudo, a vontade de ter um espaço não socialista, ou estatizante, um espaço que olhe para a Liberdade como um direito a garantir. Que respeite diferenças, mas que acredite à séria que o mérito e a iniciativa privada podem e devem fazer a diferença. Ora este espaço, este sentimento da sociedade portuguesa precisa de liderança. Mas também precisa de ser um exemplo. Um exemplo de ética, tão cara a si, um exemplo de rasgo, mas um exemplo de futuro. O país precisa de agentes políticos que saibam para onde querem ir. Que tenham uma mensagem clara. Sobre o país, sobre a Europa, sobre o Mundo.

Passou um ano. E um ano, em política, é uma eternidade. Já não há mais tempo a perder. Posso ser injusto na avaliação, mas não sinto que os cidadãos deste nosso país saibam o que o PPD/PSD e o seu Presidente querem para o futuro do seu país. Qual o modelo económico que defende? Quais os sectores que vai apostar para conseguirmos estimular a nossa economia? Que modelo de sociedade? Que futuro? E aí, meu caro Rui Rio, aí a bola está do seu lado. É o seu tempo de agir.