A Direcção Geral da Administração Pública

Não foi tema que produzisse grandes manchetes. Estranho. No entanto, foi notícia que o Governo recusou os nomes propostos e verificados pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) para o cargo de Director-Geral da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público. Sim, o primeiro espanto é: a CRESAP ainda existe? Sim, o seu espectro é visível, pois está votada a uma condição sem grande relevância.

O objectivo originário da constituição da CRESAP foi nobre e perceptível. Aliás, basta aceder ao site da CRESAP e perceber que a sua missão faz sentido: “A CRESAP assegura com transparência, isenção, rigor e independência as funções de recrutamento e seleção de candidatos para cargos de direção superior da Administração Pública e avalia o mérito dos candidatos a gestores públicos”.

E bem, acrescento eu.

Todavia, como se percebe, pela “vontade” e prática do Governo, a CRESAP é meramente decorativa, um mero formalismo. É pena, mas é a realidade.

Vamos ser claros e abandonar os subterfúgios. Um Governo tem toda a legitimidade de nomear as pessoas que bem entende para determinados cargos. É natural. Mudam os Ministros e Secretários de Estado, os Dirigentes devem estar alinhados com as orientações políticas do Governo. Tanto mais que cabe à Administração Pública executar a estratégia governamental. É o rumo para os quatro anos que se seguem e, quem governa, não pode ter forças de bloqueio nos organismos do Estado.

Por outro lado, com a CRESAP tentou implementar-se uma avaliação de mérito para a nomeação dos cargos de topo da Administração Pública. Mas se esta situação, tão à portuguesa, de atendimento apenas à letra e não ao espírito da lei, continua, então quem neste momento lidera o Executivo deve assumir-se e fazer a consequência lógica da sua práxis e assim extinga a CRESAP e proceda à nomeação dos Dirigentes. Sem meias-palavras seria o modelo americano, a partir do momento em que muda o Executivo todas as comissões de serviço de todos os responsáveis dos organismos da Administração Federal são extintas e terão de ser nomeados, porém, no caso americano, os nomeados têm de ser confirmados pelo Senado. As audições, no Parlamento, dos responsáveis pelas diferentes entidades reguladoras com posterior emissão de parecer da Assembleia da República, parecem ser um meio da ponte neste caminho, pois o parecer não é vinculativo, apesar de, no caso da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), ter levado à retirada de um candidato a Vogal da Administração.​

O grande problema deste país, em certas circunstâncias, é a sua dimensão. Somos poucos e todos se conhecem neste pequeno T1 com vista para o mar, todos procuram estar de bem com todos. Faz parte do ADN português. Vem um Governo novo, toca a voltar aos contactos antigos. Mais rosa ou mais laranja. É a vida, mas também é por aqui que não avançamos, nem reformamos o nosso Estado.

É a velha turbulência das lideranças da Administração Pública, aquando da mudança de Governo, e falo dos cargos de Director e Subdirector, que mereciam uma maior estabilidade e uma maior independência do poder político, mas também as chefias intermédias deveriam primar pela competência e isenção. Quem é bom, é bom. E quem é bom merece continuar o seu trabalho, seja de que cor política for. O bom exemplo de Francisco George, à frente da Direcção-Geral de Saúde, deveria ser a regra e não a excepção.

Quando se muda a Comissão Executiva de uma Empresa, não é costumeiro retirar os Directores, gerando um ambiente de instabilidade, ou os novos Administradores dedicarem-se a saneamentos ou a caças às bruxas, ao invés de se ocuparem de implementar o Plano Estratégico que os accionistas sancionaram.

A Itália, por exemplo, um país com uma certa reputação de más práticas, tem uma estabilidade de Directores-Gerais, o que permite fazer face à instabilidade política brutal que o país tem atravessado nos últimos 40 anos. E são, na prática, os diferentes dirigentes dos Serviços Públicos, quem aguenta um país em permanente turbilhão político.

Nós por cá, continuamos neste faz de conta. Neste sistema que nem é carne, nem é peixe. Envergonhados em assumir que as escolhas são políticas ou são de mérito e de carreira. Portanto, vivemos no pior dos dois mundos. E é pena. A verdadeira reforma do Estado, que tanto precisamos, podia começar por colocar as regras claras para fomentar a competência e a isenção de quem acaba por gerir o dia-a-dia do Estado.

Não obstante, para implementar esta importante melhoria na gestão da coisa pública, que nunca é demais lembrar é de todos nós contribuintes e eleitores, eram precisos políticos fortes, que se assumissem, e não contassem apenas com a sua habilidade de ler tendências eleitorais e focus group.

Merecíamos melhor, de facto.

Votos de um Excelente 2019.