Não nos prometam nada

Nesta quadra, depois de um ano intenso, recebemos a notícia de que estão previstos fortes investimentos para a próxima década. O Expresso deste fim-de-semana explanava o novo ímpeto de investimento público.

Nada menos do que 20 mil milhões. Cheque chorudo. Claro que a aposta parece ser em tudo. Da ferrovia aos portos, dos aeroportos às estradas. Teremos mais betão. Todos os projectos anunciados, diversos várias vezes anunciados, fazem falta? Alguns fazem muita, como a Ala Pediátrica do São João ou a renovação do material circulante da CP.

Estamos em pleno período pré-eleitoral. As promessas agora são feitas com um intuito muito claro: captação devotos. Mais milhão, menos milhão, o tempo é de dar a ilusão que os orçamentos controlados e os excedentes orçamentais (sim, este Governo de Esquerda anunciou esta semana) são a possibilidade de, agora sim, gastar e até esbanjar.

Reforço a necessidade de dotar, sobretudo na ferrovia, de melhores condições de mobilidade o país. Estamos, no que aos comboios diz respeito, seriamente atrasados, tanto mais que a liberalização do transporte ferroviário de passageiros está ao virar da esquina. Entre supressões e material circulante de péssima qualidade, andar de comboio em Portugal é um exercício de terceiro mundo. Das automotoras a diesel da linha do Oeste aos comboios da linha de Cascais que têm idades dos 60 anos aos muitíssimo jovens com cerca de 30 anos…

Todavia será este o tempo e o modo? Lemos que o objectivo é ter um amplo consenso político e social neste quadro de regresso de investimentos públicos de vulto. Percebo. Este tema merece debate profundo, com uma avaliação custo-benefício séria, e discussão das várias opções possíveis, mais do que promessas e ilusão de muitos milhões.

Curioso ver o pedido de consenso quando percebemos que o Estado, perante uma série quase contínua de falhas, como Borba, por exemplo, não é capaz de cuidar do que tem e prepara-se agora para projectar mais quilómetros de estrada e decisões sobre um novo aeroporto. Mas e o que já temos construído? Está tudo bem conservado? A manutenção e as vistorias técnicas estão em dia? Mesmo na Ponte sobre o Tejo foi preciso uma capa de revista para a cativação sair…

O que fazer com o que temos? Que projecto para o Porto de Sines ou o Aeroporto de Beja, para relembrar dois casos já existentes e feitos? Como potenciar os investimentos por esse país fora? E falo apenas de dois exemplos, mas a lista é extensa.

Eu compreendo a vontade de fazer e de deixar obra. A sério que compreendo. Mas estamos cansados dos projectos com graves pés-de-barro. Dos grandes planos de investimento sem visão ou coerência, das contas a avolumarem-se em derrapagens para o contribuinte pagar. Estamos cansados das promessas. Estamos cansados das fugazes ilusionismos eleitorais. Bem sei que no protesto dos coletes amarelos, o protesto foi de impacto limitado, mas que ninguém tenha ilusões, o grande protesto tem sido a forte abstenção eleitoral, a que acresce a falta de vontade de ouvir políticos. E pior do que a manifestação ou a forte contestação, é mesmo o caminho da indiferença e desconsideração total. No entanto, não surpreende que seja esta a situação. A política hoje não tem brilho, muito menos convicções. É claque e conversa desfasada dos problemas da vida das pessoas. É muita teoria, sem apego à realidade. E a realidade está em cada hospital ou serviço público, está na falta de resposta da nossa Protecção civil, está na falta de coordenação e planeamento de um país que empurra os problemas para o dia seguinte e foge de responsabilidades, sempre que as coisas correm mal.

É Natal, não nos prometam nada, já não temos a ingenuidade das crianças para acreditar.

Um Santo Natal a todos, bem merecemos, depois de maisum ano difícil.