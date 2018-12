Adeus FMI, até que enfim

Boas notícias para Portugal. Cheque passado, adeus e até uma próxima, bem distante no tempo esperemos e obrigado FMI, emprestaram-nos dinheiro quando mais ninguém quis.

Vamos lá relembrar brevemente a nossa história económica recente. Não foram os senhores do FMI ou da Comissão Europeia e Banco Central Europeu que entraram por aqui a vender crédito em proporções excessivas. Não, não foram as típicas chamadas de concessão de crédito, ou abordagens na saída das caixas de supermercado. Fomos nós, portugueses, em estado de necessidade, que pedimos ajuda. E que ajuda. Estávamos praticamente falidos. Sei que custa, mas foi mesmo assim.

Alguém teve de se chegar à frente e fazer o óbvio, que muitas vezes ninguém quer, Fernando Teixeira dos Santos, com o apoio dos principais banqueiros e administradores bancários da altura (como o mundo mudou), ousou fazer frente a uma cegueira profunda do então Primeiro-Ministro José Sócrates.

Foram três os resgates que já pedimos. Três, meus senhores. E, por três vezes, sofremos a vergonha e o constrangimento de ter decisores externos a dizerem para a esquerda ou para a direita, o caminho orçamental que tínhamos de seguir. Uma vergonha. Uma humilhação. Relembrámos o velho ditado quem paga manda. Convenhamos que no contexto económico europeu e mundial de 2011, dados os péssimos números da nossa situação financeira, restavam poucas hipóteses, que não a de recorrer ao FMI e aos credores europeus, que exigiram a entrada do FMI, formando-se a troika.

Com esta última tranche paga, podemos, finalmente, dizer adeus a parte da dívida do resgate (falta pagar aos credores europeus, que cobram juros mais baixos), mas também aos emissários do FMI que continuavam a fazer visitas regulares e “influenciar” o rumo orçamental do nosso país. Claro que se trata de uma substituição de dívida, mas a juros mais baixos.

Liberdade orçamental é, face aos compromissos europeus com que o Estado português está vinculado, um cenário difícil de admitir. Todavia, sem o constrangimento do FMI, podemos, esperemos que isso aconteça, voltar a tomar decisões que potenciem o crescimento económico e sejam um verdadeiro incentivo para uma economia, que precisa de estímulos para crescer com o rumo certo e sustentadamente.

As previsões de crescimento e défice orçamental do Governo não batem certo com as entidades externas. É o que é. No entanto, precisamos de deixar de vez a ideia de viver em cativação permanente quando o país precisa, como de pão para a boca, de investimento público. Não preciso de relembrar todas as falhas clamorosas que vimos nos últimos anos, que derivam da falta de investimento, porque está cativo, em manutenção ou em novos equipamentos. Há uma lição básica que deveria ser aprendida, o que não gastamos hoje em manutenção, gastaremos numa, bem mais cara, substituição total.

A administração da coisa pública tem de ser parcimoniosa, mas tem de, para lá de eficiente, ser eficaz, isto é, temos de apostar nas prioridades certas, não podemos dar ganhos de curto prazo, que não passam de miragens, pois os problemas de fundo permanecem em aberto e com o tempo agravam-se, aumentam os prejuízos potenciais e o custo da sua resolução.

Todos nós portugueses e contribuintes agradeceríamos, de sobremaneira, que a lição ficasse bem gravada na mente e nas acções dos decisores políticos. Não queremos mais o FMI. Não queremos ser novamente um país de mão estendida, que não tem palavra, nem honra os compromissos. Chega. Mas chega mesmo.

Não há espaço para mais resgates. É que este período que vivemos foi marcante. E essas marcas foram bem profundas e ainda não passaram.

Fica, mais uma vez, o agradecimento ao Governo de Pedro Passos Coelho e de António Costa. Ficam na história por esta saída limpa e honrada.