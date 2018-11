A natalidade, a idade da parentalidade e o PSD

São animadores alguns dos sinais que recebemos dos indicadores publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. Falo sobre os dados da Natalidade. Bem, é preciso contextualizar os números publicados, para termos uma interpretação realista. O dado relevante a ser salientado é o aumento do índice sintético de fecundidade que, segundo o INE, registou um aumento para 1,37 filhos por mulher, tinha sido de 1,36 em 2016. É o quarto ano consecutivo deste aumento, o que levou o Expresso, este fim-de-semana, a fazer um artigo interessante sobre este tema.

Fui pesquisar no próprio site on-line do INE os dados.

Em número de nados vivos 2017 foi de 86 154, o que constituiu um decréscimo de 1,1% em relação a 2016, que foram de 87 126. Menos 972 bebés relativamente ao ano de 2016.

Claro que isto nos deveria preocupar, pelo que revela da difícil sustentabilidade demográfica, social e económica da nossa comunidade a médio-longo prazo, mas deveria preocupar de sobremaneira os nossos decisores políticos, aqueles que têm de gerir o dia-a-dia e trabalhar para o futuro sustentável das nossas vidas.

Também nos deveria preocupar a idade média das mulheres aquando do nascimento de um filho que se situou nos 31,2 anos, quando em 2016, era de 31,1. Todavia, devemos ter em linha de conta que a idade média ao nascimento do primeiro filho se manteve idêntica à de 2016, ou seja, 29,6 anos.

Este número deve-nos fazer reflectir sobre qual o futuro de Portugal e dos portugueses. Estamos a falar de uma média de 30 anos para ter o primeiro filho. O que é, à luz da vida dos dias de hoje, perfeitamente compreensível. O tipo de trabalho, a carreira, os estudos, as diferentes opções e condicionantes de vida. Mas vamos lá ao que conta mais. Em 1975 a idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho era de 24,0, em 1985 de 23,6, em 2000 nos 26,5 e hoje vamos nos 30.

É um aumento brutal. Ou melhor, é um adiamento brutal. Um adiar do primeiro filho. Um adiar da vida em família, um adiar do nascimento do futuro, pois, não me parece que as mulheres e homens de Portugal tenham, nas últimas décadas, ganho aversão a crianças e a constituir família.

Não se trata de condenar ninguém. Aliás, este adiamento médio do primeiro filho não é culpa ou causa, é antes uma consequência. E uma consequência com efeitos preocupantes na nossa demografia e no futuro de todo nós, pois, como se torna evidente, pelo que vemos nos outros países europeus, quando a imigração, a alternativa ao inverno demográfico da natalidade, se torna massiva a cola que mantém junta a comunidade nacional fraqueja e abrem-se um conjunto se fantasmas, que nas mãos de certos agitadores, geram os fenómenos políticos alarmantes, que vemos em múltiplas paragens por essa Europa fora.

A vida laboral, conforme está organizada, força o adiamento. Pior, a pressão, sobretudo aplicada nas mulheres, de serem mal vistas no local de trabalho por engravidarem continua infelizmente a ser uma realidade bem presente. E esta realidade não pode continuar a existir sob pena de, no limite, aquilo que é Portugal deixar de existir, ou existirá Portugal sem portuguesas e portugueses?

Relembro o Presidente Cavaco Silva. Sim, o próprio que hoje não é de bom tom citar. Alguém que sempre lutou, no exercício da sua Presidência, por este tema. Relembro até a Conferência que patrocinou, em 2012, denominada de “Nascer em Portugal", que tinha como objectivo "abrir janelas e pontes ao confronto e ao diálogo sobre demografia, fecundidade e natalidade”. Leu bem, no ano de 2012. Estamos em 2018. Os números continuam a preocupar.

Já este ano, numa conferência que deu, Aníbal Cavaco Silva chamava a atenção para que “Portugal não precisa de mais autoestradas, precisa de mais crianças”. Claro que é irónico, dado que o Primeiro-Ministro Cavaco Silva fez muitas auto-estradas, necessárias e sem PPP, por este país fora, mas também por isso ganha uma dimensão de urgência ouvir as suas palavras.

Sim, continua a ser desígnio nacional. E tem forçosamente de ser, cada vez mais, uma questão de sobrevivência de Portugal.

É também neste tema que estranho a posição do PPD/PSD. Não falo de ausência de ideias. Pelo contrário. Existe um documento, muito bem escrito denominado “Políticas para a infância”, da autoria de David Justino, que tem 84 páginas e merecia esforço de comunicação e divulgação à altura. Merecia ser mais divulgado. Merecia ser amplamente discutido e falado. Merecia chegar à sociedade civil. Porém, não me fiando nas sondagens deste fim-de-semana, não preciso de grandes dotes de oráculo político para perceber que as pessoas nem sonham com este documento. E isto sim é um problema.

O país precisa de ter opções para poder ter liberdade de escolher. 2019 é um ano eleitoral. E não podemos ficar a escolher por uma questão de simpatia, de carácter e moral, personalidade, em política, não deve chegar, é preciso saber o que os candidatos em disputa propõem. Primeiro, porque os afectos estão sobejamente bem entregues, talvez até sobre-estimulados. Segundo, porque carácter pressupõe convicções e aí o actual Primeiro-Ministro hábil, como é notório, sabe que joga apenas para o resultado, deixando no banco de suplentes a ideologia (ou não estivesse o socialismo há décadas na gaveta), ou jogando à vez com as mesmas. Terceiro, quem faz um discurso apenas assente em moral e na ética, não pode ter uma única nódoa na camisa que tem para mostrar em público.

Assim, resta-nos a Política, não esquecendo as políticas públicas (policy, como se diz noutras paragens). Sim, política significa combate, ideias e comunicação. E Política pressupõe falar para as pessoas, envolver as pessoas, mostrando-lhes um caminho alternativo, fazendo diagnósticos e dando-lhes opções, e não viver fechado numa redoma, apenas e só rodeado dos mais próximos e yes-man.

Chegou o tempo da Política. Assumam-se, por favor, o país agradece.