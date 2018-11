Quando o Professor junta aqueles oito artistas para, bem no seio do sistema bancário, em plena Casa da Moeda, fabricar dinheiro, sem roubar “ninguém”, a revolução aconteceu. E que revolução. Era o ataque ao sistema. Era o ataque no coração das instituições, conforme as conhecemos e com as quais lidamos.

Não era um momento Robin dos Bosques. Não era tirar de ninguém. Era, simplesmente, emitir moeda e colocá-la em circulação. E o mercado absorveria, como acaba por absorver quase tudo.

Sim, o Professor conseguiu. E a revolução fez-se.

No mundo real, deixando de lado a ficção, já se imprimiu moeda desmesuradamente redundando em crises inflacionistas, em que quanto mais abundante menos vale o dinheiro, perdendo-se a noção da moeda como medida de valor, absorvendo a inflação os eventuais aumentos salariais feitos de caminho.

No entanto, há forças políticas que vivem ancoradas em fortes ideologias, imbuídas do desejo ardente das lutas contra o fascismo. Mas também das lutas contra o totalitarismo que não tem monopólio à direita. Sim, Bolsonaro assusta. Tal como Maduro gera repulsa, vendo-se o estado calamitoso a que estão entregues as populações da Venezuela. Tal como o Senhor louco da Coreia do Norte de seu nome Kim.

E pasme-se: dei três exemplos de extremos. Da direita, da esquerda e da ditadura comunista ou, para alguns, dinastia comunista. Uns com eleições, outros com pobreza, outros com a força das armas e do nuclear e os povos que vivem sob regimes ditatoriais sofrendo as consequências, sem voto na matéria.

Sim, é tempo de cantar Bella Ciao. Como cantaram os camponeses na mítica planície de Padana, nesse país fantástico que é Itália. Um país que já sofreu tantas transformações e que deve preocupar quem olha para o futuro do projecto europeu.

Todavia, quem deve cantar Bella Ciao são os moderados. E bem alto. É que os moderados falharam. Redondamente. Deixaram para os extremos a força e a ousadia e ficaram entretidos na burocracia, na velha ideia de estabilidade e, não raras vezes, preocupados com as agendas de certas minorias, descurando as preocupações, medos e anseios da maioria. O típico. Foi sempre assim, certamente será sempre assim. Mas nada é eterno. E o sistema que construímos e que vigora até hoje não ficará para sempre imutável. A burocracia e certa partidocracia não pode vencer e os políticos, sobretudo os políticos, não podem fingir que existem eleições sem povo. Os cidadãos elegem os seus representantes que representam a comunidade nacional. Os representantes do povo, onde reside a soberania, não se representam a si, mas o povo soberano.

É por isso que os moderados devem perder a vergonha, mas sobretudo o medo. Devem perder o medo de dizer as verdades. De assumir os falhanços de um sistema que é falho. Mas que até agora continua a ser o melhor dos que já provámos. Falo da Democracia liberal, pois há, em certos contextos, democracia iliberal, cumprindo o caderno de encargos na forma, mas não na substância nos valores democráticos, éticos e morais e aqui também falo da Europa. Esse projecto de sonho e de esperança, que precisa de chegar mais perto dos cidadãos deste espaço único no mundo.

Mas o que é isso dos moderados? Simples. É quem respeita a liberdade com respeito. É quem acredita no mérito, mas com uma forte componente solidária. É quem respeita a propriedade privada, mas não quer ninguém excluído do sistema. É quem acredita na força do voto, da palavra dada, da educação e não em armas ou moralismos e superioridades, de qualquer quadrante político. É quem é capaz de dialogar entre Partidos, sem rancores ou ódios. É quem acredita que o exemplo deve imperar e que liberdade, transparência e solidariedade são princípios essenciais numa Democracia amadurecida e saudável. É quem acredita que a força da liberdade está na igualdade de oportunidades, mas não na ditadura da igualdade, que é diferente de equidade. É quem quer empresas financeiramente sólidas. Quem acredita que o privado não é o diabo, mas um valor que devemos potenciar, sempre com prudente e adequada regulação. É quem não quer impor um estilo de vida a ninguém. É quem não acredita que o mundo avança sem nos envolvermos.

O Bella Ciao sim. Bella Ciao contra os extremismos. De esquerda e de direita. Contra quem tem uma agenda de ódio a quem tem recursos e de ódio a quem é diferente.

Os moderados não podem ser espectadores do seu próprio futuro.

Ma verrà il giorno che tutte quante o bella ciao, bella ciao Bella ciao ciao ciao, ma verrà il giorno che tutte quante Lavoreremo in libertà!