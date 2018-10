O artigo 229º do Orçamento de Estado

Já todos podemos ler a proposta de Orçamento de Estado para 2019, na página electrónica da Assembleia da República. Já sabemos até que, apesar de, pelo menos aparentemente, não gostarem, o Bloco de Esquerda e o PCP, em modo contorcionista político, já deram o sim.

A hipocrisia política continua, após três anos, em excelente forma. À esquerda os parceiros não vivem uma relação desgastada, apesar de vários arrufos ao longo destes 3 anos de geringonça.

Entraremos, em breve, no último ano desta legislatura improvável. Fico pelo improvável para adjectivar a composição desta Frente de Esquerda, pois no passado já disseram, uns dos outros, o que Mafoma não disse sobre o toucinho.

Se não adjectivo a composição desta solução governativa, por respeito, já sobre a marca ideológica que fica é tempo de começar a fazer balanços. E o balanço é claro e óbvio. Um Governo de geometria variável que fala mansinho em Bruxelas e “vende ilusões” aos parceiros à esquerda, bem como a todos nós. Aliás, não deixa de ser original a existência de um Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, cuja actividade, quase exclusiva, é negociar, apenas com uma parte do hemiciclo parlamentar, ou seja, na negociação governamental o foco está apontado ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Falo de Pedro Nuno Santos, já cansado da função, pelo que disse na sua entrevista ao “Observador”.

Mas a marca ideológica, para lá de esconder a austeridade, numa sucessão de impostos taxas e cativações de despesa, e de continuar a consolidação das contas públicas, está na génese do despeito ao sucesso individual. Sim, leu bem. Quem apoia este Governo, sobretudo quem não está em funções governativas, odeia o sucesso individual. Porque digo isto? Basta olhar para a vontade de taxar o empresário, o proprietário e qualquer empresa que tenha lucros.

Os Orçamentos do Estado são bastante claros neste ponto.

E este é um problema grave na sociedade portuguesa hoje em dia. E é pelo curto horizonte de futuro que nos dá.

O Senhor Zé fez da sua banca, num qualquer subúrbio, uma grande rede de hipermercados? Gatuno. Toca a taxar.

O Senhor Jacinto depois da tasca abriu uma cadeia de restaurantes pelo país? Não pode ser.

O Senhor Amílcar, depois de ser servente, transformou-se em Construtor Civil e hoje tem bens e milhões? Certamente subornou alguém pelo caminho.

Estamos assim. Sem tirar nem pôr. Aliás, basta ver as ideias sobre o que fazer às heranças. Alguém se lembra? Pois. E o IMI para quem tinha melhor vista? E a taxa para quem tinha bens acima de determinado montante? Pois…

Avançando para o artigo 229º deste Orçamento do Estado. É um artigo que sintetiza a Esquerda portuguesa. E o que nos diz? Que haverá uma reformulação do conceito de casa devoluta. Tem uma alínea que diz e cito: “ii) Considerar como indício de desocupação a existência de contratos em vigor com prestadores de serviços públicos essenciais com faturação inferior a um valor de consumo mínimo a determinar;”

Inacreditável. É mesmo. Basicamente, queremos nacionalizar as casas de quem não tem contratos de água, luz ou outro qualquer serviço público, de valor significativo. Mas isto é o quê? O regresso do PREC e dos instintos gonçalvistas? E o respeito pela propriedade privada? Onde fica o respeito por quem trabalhou e comprou o que bem entendeu, onde bem entendeu com o seu dinheiro? Não conta?

Este país, com esta gente, não é para quem procure, através do seu trabalho e das suas capacidades, mudar de vida. Não é para quem cresça, ganhe dinheiro e invista. Seja capital no banco, seja imóvel, é preciso taxar quem mais tem. Perder a vergonha de ir buscar a quem tem não é? Não, isto não é o Robin dos Bosques, isto é ressentimento de quem tem sucesso.

Não tenho esta visão de sociedade. Acredito que o Estado existe para corrigir assimetrias, para apoiar quem precisa, em determinado período difícil da sua vida, mas não de forma eterna.

Todavia, vejo que, quanto à economia, este Orçamento de Estado tem fé inabalável no crescimento económico, apesar do crescimento económico em Portugal ser bastante inferior à média europeia, e de este se fazer com quem tem sucesso, com quem investe, com quem emprega e quem enriquece.

Lá está. O nivelar por cima e não o puxar todos para baixo. E esta é hoje a principal diferença ideológica em Portugal. Quem queira um país de todos iguais, todos pobres vs um país de respeito pelo mérito e de incentivo ao sucesso.

Vale a pena lutar pelo sucesso, por uma vida melhor. Afinal, como dizia a Pedra Filosofal, do poeta António Gedeão, “O Sonho comanda a vida”.