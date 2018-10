O trabalho e o espaço físico

Quantas são as pessoas que passam uma ou mais horas nos seus carros, ou nos pouco pontuais transportes públicos, até chegarem ao seu local de trabalho? E quando chegam, ligam o computador e usam o telefone? Pois. Isto, em pleno século XXI. Falo do sector dos serviços. Todavia, em pleno século XXI, já existem computadores portáteis, pens de Internet móvel e até, pasme-se, telemóveis com capacidade de processamento e de edição de texto de fazer inveja a muito Pentium com o Word95 e ligação à Internet. Inovações que certamente quem nasceu já neste século não acha nada de invulgar.

Mas esta conversa vem a propósito do quê mesmo? Do futuro.

Ainda a semana passada falava, com um amigo que admiro, sobre o tema. Falávamos de objectivos. Um colaborador ter um projecto e ter, por exemplo, duas semanas para o desenhar e implementar. Se tem duas semanas, porque tem necessariamente de estar, qual operário fabril da década de 60, rigidamente das 9 às 5 (quando não é mais tempo), já com o projecto acabado e concretizado, sentado a uma secretária a olhar o tempo passar?

Falamos em produtividade como um dos problemas centrais da nossa economia. E concordo. Mas ser produtivo, não significa ser rotineiro, muito menos trabalhar muitas horas. Não significa estar castrado na sua potencialidade, nem cansado de viver preso, qual Bill Murray, numa espécie de “Dia da Marmota” laboral. O mundo não é estático, nem, na era do capitalismo global, estanque. O mundo não precisa das rotinas de sempre. Precisa de liberdade e responsabilidade. Claro que certas e determinadas profissões não se adequam necessariamente à flexibilidade de horário laboral. Desde o atendimento ao público, passando por profissões como os médicos, enfermeiros, polícias, bombeiros, professores ou as telecomunicações, alguém tem de estar presente para resolver as avarias que congestionam a vida dos demais. E muitas outras. Mas, olhando o peso do sector terciário no país, vemos que 75% do PIB nacional depende desta área, assim como mais de 70% da população empregada. O peso é notório.

Ora, se existe esta preponderância do sector dos serviços, não fará sentido aumentar as boas práticas que já existem em algumas empresas, mormente filiais de multinacionais, de dar liberdade ao colaborador para estruturar a sua jornada laboral?

As melhorias são evidentes. Para todos. Dos trabalhadores e patrões. Começando logo pela motivação. Factor fundamental, para o aumento da produtividade e estímulo para mais inovação. Convém acrescentar que os ganhos não são limitados ao campo laboral, os reflexos na qualidade de vida das pessoas são evidentes e significativos. A flexibilidade do horário laboral geraria, com alguma certeza, menos filas de trânsito, nos horários de sempre. Menos impacto no meio ambiente. Menos poluição nas cidades. Maior mobilidade territorial. Poder-se-ia viver em Évora ou Salvaterra de Matos, fugindo do bulício das grandes urbes, e trabalhar em Lisboa. Organizando as reuniões estritamente necessárias num dia. Respondendo sempre aos e-mails, telefonemas e usando a videoconferência. E trabalhando de forma mais adaptada ao ritmo de cada um. E se o projecto em que se está inserido é em equipa? Melhor. Encontros com a equipa e distribuição calendarizada de tarefas.

Mas também a ideia de não ter um posto físico permite mais busca de conhecimento. Participação em mais conferências. Reforço do sempre necessário networking. E tantas e tantas sinergias possíveis, com maior liberdade de gerir o tempo.

São mudanças de mentalidade, de práticas organizacionais e societárias, que nunca são demais lembrar. Reforço que já são muitos os casos comprovados de sucesso, que deveriam servir de inspiração e estímulo para o longo caminho que, neste como em outros domínios, Portugal ainda tem de fazer.

Finalmente, gostaria de realçar que, na passada semana, tive a honra de assinar um artigo/alerta com os meus amigos Sebastião Bugalho e Francisco Rodrigues dos Santos a dizer que era “tempo de acordar”. Recebemos boas críticas, mas sempre a repreensãozinha: E as ideias? Essas existem e podem ser postas em prática. Da minha parte, fica uma que não me cansarei de repetir: acabemos com os horários rígidos de trabalho.