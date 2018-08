Um país anestesiado

Ainda estamos no querido mês de agosto. Ainda está calor. A praia chama por nós. Todavia, apesar de ser agosto, de estar calor e das praias estarem cheias, ainda há um país para governar. Bem sei que, por vezes, parece ser um país de faz de conta. Somos um país onde os casos graves se sucedem e ninguém se indigna ou sequer parece dar a devida atenção. Depois queixem-se da qualidade da Democracia…

Ardeu Monchique e vários concelhos limítrofes, gerando-se perdas graves de habitações, bem como graves prejuízos económicos e sociais das Águas de Monchique ao medronhal, existem novamente fortes indícios de nova sucessão de erros de comando na Proteção Civil, uma triste realidade depois do ano passado. A seguir o que se segue será um grupo de estudo, para se fazer um relatório, que certamente fará um louvável conjunto de recomendações, que, para variar, ficarão na gaveta.

Depois de uma reforma significativa no poder local, ao nível das freguesias, assistimos à vontade de reverter a reforma e voltar a aumentar o número de freguesias. Também não se passa nada, aliás, nem é tema que nos diga respeito a nós cidadãos, contribuintes e eleitores.

O consumo aumenta para níveis pré-troika e os salários não aumentam. Crise? Qual crise? O diabo está escondido na gaveta, provavelmente ao lado das cativações da CP, da ala pediátrica do Hospital de São João e muitas mais. Não há crise, também não há poupança e a mera perceção de virar de página faz o milagre económico.

Existem mais trabalhadores precários, sem contrato sem termo, nestes últimos tempos? Deve ser engano nas estatísticas do mercado de trabalho, não acredito que os outrora tão exigentes Bloco de Esquerda e PCP deixassem passar a precarização dos trabalhadores em claro. Agora são rosas senhores, rosas.

Existem problemas na reconstrução das habitações em Pedrógão Grande. Sim, os donativos que muitos e muitos portugueses, solidários, deram, foram ajustados. O problema pode ter sido um mero “equívoco” no preenchimento dos impressos, onde se trocou a habitação permanente pela 2ª ou 3ª e a morada fiscal foi mero acompanhamento. A tal casa de primeira habitação, de há décadas, podia não ter moradores, mas em espírito era a primeira habitação, de coração. Mas, seguimos tranquilos.

O partido político que forma o Governo, segundo lemos na passada semana, decide usar o comboio para levar os seus militantes para um comício, (tanto que poderíamos falar sobre a vergonha do estado da ferrovia neste país), e tem direito a ser considerado prioritário sobre os restantes comboios que transportam os vulgares passageiros da CP. Certamente que a prioridade de cumprir o horário da rentrée do partido político, que governa o país há mais tempo desde o 25 de Abril, se sobrepõe aos incómodos gerados nas vidas dos restantes cidadãos, que, evidentemente, não devem ter horários a cumprir.

Pelo meio, ainda assistimos a vídeos de júbilo do presidente do Eurogrupo Mário Centeno e abraços de António Costa a Alexis Tsipras, pela saída da Grécia do seu programa de ajustamento. Fantástico que seja um momento de mandar foguetes, mas essa saída demorou oito anos. Sim, oito anos. Curioso, não me recordo desta alegria ou de alguma ida de Centeno e Costa ao Marquês quando Pedro Passos Coelho, em menos tempo e sacrifícios, do que o consulado do Governo Syriza, e muitos milhões a menos conseguiu retirar a troika de Portugal. Mas lá está o entorpecimento.

Ainda podíamos falar do peso dos impostos na nossa economia, sobretudo no enorme crescimento dos impostos indiretos, segundo vem nos manuais mais regressivos e iníquos do que os impostos diretos. Mas são apenas pormenores.

Como “pormenores” são as notícias do estado do Serviço Nacional de Saúde.

É cansativo. Muito. Um país que está anestesiado e a falta que faz uma verdadeira alternativa a este Governo do deixa andar. Não quero oposições de pura retórica, quero, isso sim, um país que tenha uma alternativa séria, fresca e com ideias. Algumas. Já não peço muito. Queria mesmo era líderes que nos dissessem que querem resolver os problemas da vida das pessoas. Mas líderes presentes.

Se calhar é pedir demais. Deixem lá este sonho de verão. A água está quente? Continuemos na paz do estio.