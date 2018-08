Sai um café tome lá bitcoin

O mercado continua a fazer o seu caminho. As bitcoins, uso este termo para ser mais fácil abordar o tema, também vão fazendo o seu caminho.

Chegam-nos notícias de que a cadeia de cafés multinacional Starbucks planeia aceitar o pagamento através de bitcoin de um café. Isto, só isto, será uma revolução no mundo das criptomoedas. Elas, as criptomoedas ou moedas digitais são cada vez mais uma realidade. E, apesar de tantas reportagens e artigos publicados, não sentimos os Estados a olharem de frente para este tema, que poderá num futuro, não muito distante, mudar a forma como encaramos as transferências e pagamentos, bem como a perspectiva com que olhamos para o dinheiro.

Massificar os pagamentos através de moedas digitais, tornando o comércio mais simples, será o passo na evolução natural e que aumentará a difusão das criptomoedas e depois, quando se aproximar a massificação, lá vão os Estados correr atrás da curva legislar.

Alô União Europeia! Alô senhores que decidem sobre um mercado comum tão vasto. Podem dar o exemplo, se faz favor?

Todavia existe uma onda muito importante, que deveria marcar este século XXI. Já chega de notas e moedas, de papel e de metal. Não faz sentido com o avanço tecnológico que temos, com o grau de desenvolvimento que já apresentamos, andarmos a pagar um café, um jornal ou um gelado com a moeda do porta-moedas. Não faz. O dinheiro físico tem a morte anunciada. Por muitas e boas razões. Mas tem mesmo. Seria uma forte mudança na economia mundial, bem como no dia a dia de cada um de nós da pastelaria ao parquímetro. Os custos de transacção, que existem, seriam reduzidos, com ganhos óbvios para comerciantes e consumidores.

Ao nível da justiça, do combate à economia informal e fenómenos afins então nem se fala, mas também, e eu leio tantos e tão bons contributos para diminuir a corrupção, até bem recentes da JSD e da JP, é por isto que se deveria colocar este tema na linha da frente do debate público e político. Chega de pagamentos sem rasto documental, sem possibilidade de análise da bondade e inocuidade feita à posteriori. Chega de pagar com ou sem factura. Tudo digital. Tudo com rasto. Tudo ligado. Com direito a reserva da vida privada, evidentemente, mas tudo a ficar registado para memória futura, pois nunca se sabe quando temos de vasculhar um passado que assombra o presente e hipoteca o futuro.

Temos inovações possivelmente disruptivas. São mudanças brutais na sociedade e sobretudo na mentalidade de pessoas mais velhas que lhes podem fazer confusão e algumas dificuldades de adaptação, nada que um período de transição bem delineado não possa resolver, mas a sociedade do futuro precisa de ser construída. Aprendendo com os erros do passado, mas com a capacidade de inovar e gerar melhores condições de vida para todos nós cidadãos.

A digitalização e a inteligência artificial são realidades que não podemos fingir. É nessas realidades que devemos ter a ousadia de agir, para que as regras sejam feitas de princípio e não sejam remendos que chegam depois do fato estar cortado. Acabemos com a moeda e a nota. É disruptivo? Ousemos.