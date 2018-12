A solução é reforçar o SNS

Primeiro, há quem queira passar a ideia que todos os problemas com que o SNS está confrontado se resolvem com uma nova lei de bases da saúde. Sem desvalorizar a relevante discussão sobre uma futura lei de bases da saúde, não é alteração da lei que vai resolver os problemas do SNS. E apesar da atual lei ser extremamente negativa não é isso que impediu e que está a impedir o necessário investimento no SNS. O que impediu e está a impedir o investimento no SNS é a política de direita prosseguida por sucessivos Governos. É a falta de vontade política de tomar medidas estruturais para reforçar o investimento, contratar os profissionais de saúde em falta e respeitar os direitos dos trabalhadores.

Em segundo lugar, não está em discussão somente a proposta de lei de bases de saúde apresentada pelo Governo. Estão em discussão na Assembleia da República várias propostas, incluindo um projeto de lei de bases da saúde proposto pelo PCP.

Podemos já identificar limitações na proposta do Governo. Assenta na lógica do sistema de saúde, colocando no mesmo patamar o público e o privado, como se tivessem os mesmos objetivos, quando na realidade o público tem como principal preocupação prestar cuidados de saúde aos utentes e o privado o lucro. Referem a “cooperação” entre o público e o privado, permitindo a gestão privada de estabelecimentos públicos, deixando a porta escancarada para as parcerias público privadas, para a concessão de serviços públicos e para a transferência de prestação de cuidados para os grupos privados. Mantém as taxas moderadoras, reincidindo no desgastado argumento do “controlo da procura desnecessária” de cuidados de saúde, quando na verdade as taxas moderadoras mais não são do que um obstáculo no acesso à saúde.

Das propostas de lei de bases de saúde já tornadas públicas, a do PCP é a única que rejeita o sistema de saúde e coloca toda a centralidade no Serviço Nacional de Saúde. É a única que não coloca o privado numa perspetiva de cooperação ou complementaridade, mas sim supletiva, temporariamente e somente enquanto o SNS não tiver a capacidade de resposta. Deixa claro a separação entre setores público e privado e propõe a gestão pública em todos os estabelecimentos que integram o SNS. E é a única que refere com toda a clareza a gratuitidade do acesso ao SNS, pondo fim às taxas moderadoras, reafirmando o carácter universal, geral e gratuito do SNS.

A garantia dos meios adequados, a valorização dos profissionais de saúde e das suas carreiras, com a perspetiva de criar as condições para se retomar o regime de dedicação exclusiva, a promoção da gestão participada e descentralizada, com órgãos colegiais, cujos membros são selecionados por concurso público e na participação dos profissionais, dos utentes e das populações na gestão das unidades e estabelecimentos públicos são algumas das propostas que constam da iniciativa legislativa do PCP.

Em terceiro lugar, as pressões de setores de direita sobretudo dos grupos privados da saúde para que os seus interesses sejam favorecidos numa nova lei de bases da saúde, não faltam e continuarão.

É preocupante que o Presidente da República tenha proferido declarações com o claro objetivo de condicionar a discussão que a Assembleia da República irá fazer. Afirmar que a nova lei de bases de saúde tenha de contar com o apoio dos maiores partidos não nos deixa nada descansados. Conhecendo as opções políticas do PSD sobre a saúde que foram

recentemente apresentadas no documento que apontava para a privatização da saúde, sabemos que não será pelo apoio de PS e PSD que se vai reforçar o SNS.

A grande questão que está colocada neste debate é saber se a nova lei de bases de saúde reforça o papel do Estado e assegura o efetivo direito à saúde ou se aprofunda o caminho da desresponsabilização, do desinvestimento e da privatização