Nos anos imediatamente após a Revolução de Abril, a conquista de direitos pelo povo consagrados na Constituição da República, permitiu grandes avanços no acesso à habitação. Se esta é uma verdade inquestionável, também é verdade que pouco tempo depois, a intervenção na habitação foi deixada nas mãos dos privados, de grupos económicos e especulativos, que obtiveram lucros obscenos à custa das famílias. Na prática o Estado demitiu-se da sua responsabilidade de promoção pública de habitação.

Do conjunto de direitos sociais, a habitação foi o que menos se desenvolveu.

Para muitas famílias a solução para o seu problema de habitação passou pela aquisição de casa própria, suportando o garrote da dívida, não de forma voluntária, mas forçada. Os custos com a habitação sempre significaram um enorme esforço no orçamento familiar, em muitos casos para além do suportável. Milhares de famílias continuam a residir em habitações sem condições de habitabilidade. E não há uma efetiva resposta pública na disponibilização de habitação.

A habitação não pode ser entendida como uma qualquer mercadoria. A habitação é muito mais do que isso. É um bem fundamental para a satisfação de necessidades básicas dos seres humanos, por isso cumpre uma função social que importa proteger.

Concretizar o direito constitucional à habitação é a premissa que está subjacente à apresentação pelo PCP do Projeto de Lei de Bases da Habitação. É o contributo do PCP para responder aos graves problemas de habitação que persistem no país.

A assunção pelo Estado do papel determinante na promoção de habitação assegurando a todos uma habitação condigna; a assunção pela Administração Central da direção e gestão das políticas de habitação; a mobilização do património habitacional público para o arrendamento, para programas de renda apoiada ou de renda condicionada; o desenvolvimento de uma política de solos que contrarie a especulação imobiliária; e a criação de instrumentos que possibilitem que as habitações injustificadamente devolutas, sejam mobilizadas para arrendamento alargando assim a capacidade de oferta a preços controlados, através da posse administrativa ou mesmo de expropriação em caso de calamidade, constituem os principais objetivos da proposta apresentada.

A centralidade da resolução dos problemas de habitação do país está na intervenção direta do Estado. Mais do que um Estado regulador, a resolução dos problemas de habitação exige um Estado que promova e disponibilize habitação para responder às carências habitacionais identificadas, privilegiando a reabilitação e o arrendamento, admitindo a construção somente no estritamente necessário.

Valorizamos a organização dos cidadãos, através de cooperativas ou da autoconstrução, assim como a sua participação através de associações e comissões de moradores e inquilinos na definição da política de habitação.

Propomos a criação do Programa Nacional de Habitação que para além de identificar as carências habitacionais, projete as medidas e instrumentos, integre a programação e os meios para a concretização dessas medidas, com vista à efetiva resolução dos problemas identificados.

O direito à habitação tem como pressuposto o direito ao lugar. Por isso, assegurar o direito à habitação significa assegurar o acesso a serviços públicos, à mobilidade, ao serviço público de transportes, à educação, à saúde, à cultura e ao desporto, a espaços públicos e de lazer, a um espaço urbano de qualidade e saudável.

Não é possível resolver os problemas da habitação sem romper com as opções políticas que têm privilegiado os interesses dos grupos económicos e financeiros. A resolução dos problemas da habitação passa pela intervenção direta do Estado na política de habitação.