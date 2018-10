Novos avanços

Terminada a discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2019, prossegue agora na Assembleia da República o debate na especialidade durante o mês de novembro.

Sendo este o último debate sobre Orçamento do Estado desta Legislatura, há várias ilações que se podem retirar.

Primeiro, a vida comprovou que os trabalhadores e o povo não estavam condenados às inevitabilidades apregoadas por PSD e CDS, nem aos retrocessos no plano económico e social. Os cortes nos salários e pensões, os cortes nos serviços públicos e nas funções sociais do Estado, para ao mesmo tempo concentrar a riqueza nos grupos económicos e financeiros foram as opções políticas de PSD e CDS. Políticas que foi possível travar pela luta dos trabalhadores e das populações e pela intervenção do PCP.

Em segundo, percebe-se por que PSD e CDS estejam tão irritados com a nova fase da vida política nacional, porque para além de significar reposição de direitos e rendimentos, fica bem claro que PSD e CDS andaram a enganar as pessoas, para prosseguirem os seus objetivos de beneficiar o capital, à custa do empobrecimento dos trabalhadores e da generalidade do povo. Passados estes anos, PSD e CDS continuam a não aceitar os avanços conquistados.

Em terceiro, a nova fase da vida política nacional mostrou ser correto o objetivo político da reposição, defesa e conquista de direitos e rendimentos, nomeadamente com os impactos positivos, ainda que muito tímidos na economia.

E em quarto, que não é possível a compatibilização entre a concretização de uma política que responda aos problemas estruturais do país e que ao mesmo tempo esteja subordinada aos ditames das instituições europeias.

A proposta de Orçamento do Estado para 2019 em discussão integra um conjunto de medidas positivas, que resultam da persistente ação do PCP, designadamente o aumento extraordinário das pensões, num mínimo de 10 ou 6 euros, pelo terceiro ano consecutivo, o que já permitiu um aumento acumulado de 30 euros para milhares de pensionistas; a gratuitidade dos manuais escolares nos doze anos da escolaridade obrigatória, que abrange um milhão e duzentos mil alunos e corresponde a uma poupança por aluno no valor de 1600 euros; o alargamento das condições de acesso à reforma de trabalhadores com longas carreiras contributivas; o aumento do abono de família para as crianças entre os três e os seis anos, apesar de ainda estar longe da sua universalização; o fim do Pagamento Especial por Conta para as micro e pequenas empresas; a redução do custo da eletricidade e do gás natural ou o apoio extraordinário a desempregados de longa duração. São também de registar os avanços na redução nos custos dos transportes públicos, na redução das propinas no ensino superior, no apoio à agricultura familiar e à pesca artesanal, na aquisição de material circulante ferroviário e de navios do serviço fluvial, na redução do IVA em espetáculos culturais, a consolidação e reforço do apoio à deficiência.

Proposta esta que apresenta limitações decorrentes das opções do Partido Socialista que insiste em não adotar as medidas necessárias para a resolução dos problemas que persistem no país. PS prefere reduzir o défice ao invés de canalizar esses recursos para investir na Escola Pública, no Serviço Nacional de Saúde, na Cultura e na Ciência, nos transportes, na justiça e nas forças de segurança.