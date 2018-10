Novo adiamento

1. Ultrapassando questões internas do Partido Socialista sobre as quais não nos pronunciamos, o adiamento da votação das propostas de alteração à legislação sobre arrendamento urbano é inaceitável. É manter a instabilidade e a ansiedade na vida de milhares de famílias.

PS e PSD mais uma vez obstaculizaram que a Assembleia da República cumprisse com as suas responsabilidades em tempo útil, adiando a tomada de decisão em matéria de arrendamento.

A situação no arrendamento é emergente, o que exige a adoção de medidas para proteger os inquilinos que hoje estão confrontados com situações de despejo. A moratória aprovada na Assembleia da República é muito limitada, abrangendo somente um número reduzido de inquilinos, ficando os demais desprotegidos. Os inquilinos continuam a receber cartas de oposição à renovação de contrato pelos senhorios ou são-lhes propostos valores de renda proibitivos e incorporáveis face aos seus rendimentos, não lhes restando nenhuma solução, tendo de abandonar a habitação. Na prática, o direito à habitação está a ser negado.

Por isso, adiar a votação das propostas significa manter em vigor, tal como está, uma lei injusta e desequilibrada como é a lei dos despejos, incluindo o conjunto de instrumentos e mecanismos que facilitam o despejo. Significa manter a desproteção dos inquilinos e a precarização do direito à habitação.

2. Não é verdade que se esteja a legislar à pressa, como foi afirmado pelo PS. Relembro que o processo se iniciou em maio, com o agendamento do projeto de lei do PCP que propunha a revogação da lei dos despejos. O processo legislativo seguiu todos os passos previstos: realizaram-se audições com dezenas de entidades, os partidos apresentaram propostas de alteração e o processo encontra-se na fase final da especialidade, as votações.

Sempre defendemos que a emergência da situação no arrendamento, exigia que a Assembleia da República concluísse o processo legislativo até ao final da anterior sessão legislativa (julho), num trabalho, sério, ponderado e profícuo. Era esta a calendarização prevista inicialmente. Depois o processo legislativo passou para setembro e agora em outubro é adiado para dezembro.

3. A revogação da lei dos despejos é a solução mais adequada para travar os despejos e para impedir valores de renda altamente especulativos como hoje é realidade em muitas localidades no país. Assim não quiseram PS, PSD e CDS mantendo a iniquidade e a injustiça de uma lei, que claramente é desproporcionada na relação entre inquilino e senhorio.

Sempre interviemos de forma construtiva, procurando as soluções para proteger os inquilinos. Foi neste sentido, que contribuímos para o debate de especialidade com propostas concretas.

No entanto, há propostas em sede de especialidade que não podemos acompanhar, como são as propostas que mantêm as competências de facilitação do despejo atribuídas ao balcão dos despejos, mantendo fora dos tribunais o procedimento de despejo, e as propostas de atribuição de benefícios fiscais a fundos imobiliários e especulativos e a grandes proprietários (que serão quem verdadeiramente irão beneficiar destas medidas), o que por si só não significa que haja uma dinamização do arrendamento. A política de habitação não se pode resumir à política fiscal. A política de habitação é muito mais abrangente e o arrendamento exige uma intervenção do Estado, com a disponibilização de habitações para o arrendamento, de forma a permitir o aumento da oferta e a redução dos preços para valores comportáveis e que tenham em consideração o rendimento das famílias.