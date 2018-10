Um ano depois dos incêndios de 15 de outubro muito ainda está por fazer.

Tivemos possibilidade de constatar isso na Jornada de Trabalho promovida pelo PCP nas áreas afetadas pelos incêndios em outubro de 2017, com a realização de visitas empresas, explorações agrícolas, baldios e encontros com associações de bombeiros, produtores e populações nos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria e Viseu. Quisemos apurar no terreno quais as suas preocupações e os problemas que ainda persistem.

Atrasos, burocracia e complexidade são alguns elementos que estão presentes nos procedimentos relativos aos apoios, quer no que respeita à reposição do potencial produtivo, quer no que respeita à reconstrução das habitações ardidas.

Há pequenos agricultores com perdas superiores a cinco mil euros que ficaram de fora dos apoios devido à complexidade e burocracia das candidaturas. Há pequenos agricultores que ficaram excluídos dos apoios por erros administrativos ou ainda há pequenos agricultores que, embora tenham tido prejuízos superiores a cinco mil euros, apenas apresentaram candidatura simplificada dada a enorme complexidade para a elaboração de candidaturas para apoios superiores. Há habitações destruídas que ainda nem sequer iniciaram a sua reconstrução e há processos de reconstrução de habitações que não correspondem às áreas das casas originais, não se adequando sequer à dimensão do agregado familiar.

As consequências devastadoras dos incêndios ainda estão muito presentes no dia-a-dia das populações afetadas.

Não nos esquecemos que são estas populações que dão vida ao mundo rural e que lutam contra o despovoamento e a desertificação. Por isso, o adequado apoio é fundamental para a recuperação do potencial produtivo e para o desenvolvimento do mundo rural, de forma a garantir a continuação da atividade agrícola e pecuária.

Se os pequenos agricultores e as populações não forem devidamente apoiados, será mais um contributo para o aprofundamento do despovoamento do mundo rural.

Passou um ano e faltam respostas para assegurar a defesa da floresta e do mundo rural, o desenvolvimento regional, a promoção do emprego, o investimento público, a defesa dos serviços públicos e das estruturas desconcentradas do Estado e a defesa da Agricultura Familiar, nas suas múltiplas funções.

A defesa do mundo rural não se faz de discursos politicamente corretos, mas de ações e medidas concretas de apoio aos pequenos agricultores e às populações, que contribuam efetivamente para o desenvolvimento do mundo rural.

Deixo também uma palavra de solidariedade às populações atingidas pela tempestade Leslie, exatamente um ano depois dos incêndios. Devendo ser mobilizados o quanto antes os apoios para a reconstrução.