Um Governo acima da lei fragiliza a democracia

Quando muito se questiona o funcionamento da democracia noutros países alguns esquecem-se, com demasiada frequência, de ver o que se passa na nossa própria casa. Será isso estratégia? Não acredito, mas nos tempos que correm é cada vez mais importante não menorizar estes sinais.

A robustez de uma democracia assenta muito na qualidade e no desempenho das suas instituições, na forma como estas se relacionam e se respeitam entre si, mas também na eficácia com que cumprem os seus papéis e respeitam as regras e as decisões que vão sendo tomadas. É isto que separa uma democracia forte e madura de outras onde o poder político e a falta de independência das instituições fragiliza o sistema.

Vem isto a propósito da forma como o Governo de António Costa ignora as regras, desrespeita o Parlamento e as suas decisões, viola as Leis e também da forma como trata as restantes instituições, em particular algumas autarquias e os seus cidadãos e empresas, numa gestão à vista, à “la carte” e sem qualquer sentido institucional. São vários os exemplos de leis alteradas à medida para proteger decisões administrativas já tomadas, desrespeito total pela CRESAP na contração de altos dirigentes da administração pública, vetos e cativações de gaveta para fugir ao escrutínio orçamental do Parlamento, documentos sonegados ao Parlamento e à imprensa, estudos manipulados, normas do OE que não se respeitam, chantagem com autarcas, decisões anunciadas que não se cumprem, anúncios desonestos de redução de impostos, taxas decididas às escondidas, desautorização e intromissão frequente das competências da administração pública, obras anunciadas repetidamente mas que não saem do papel, entre tantos outros exemplos.

Outro exemplo deste comportamento tem sido a reiterada tentativa do Governo e dos partidos da Gerigonça de impedirem que fosse tornada pública a auditoria da EY à gestão da CGD que ontem foi divulgada por uma comentadora de televisão. Ao ler agora o seu conteúdo percebemos o porquê de tanto entrave comprometedor.

Um governo que se considera acima da lei também fragiliza a democracia. Dá até a sensação de que, por cá, as leis e as regras se aplicam a todos menos ao Governo de António Costa.

Os casos acima referidos, uns mais do que outros, vão pelo menos sendo conhecidos através da imprensa, mas há outros que não têm infelizmente o merecido relevo e que passam despercebidos apesar de prejudicarem milhares de portugueses e violarem princípios básicos da nossa Constituição.

Já aqui escrevi sobre a violação da Lei 13/2018 da Assembleia da República que alarga o número de concelhos que acedem aos apoios dados na sequência dos fogos de 2017. O desrespeito do Governo por esta Lei é mais um triste exemplo do irregular funcionamento das instituições. Esta extensão de apoios nunca foi cumprida e isto com a complacência e inaceitável silêncio dos partidos da coligação Geringonça e, imagine-se, de alguns dos próprios autarcas prejudicados (com honrosas exceções como é o caso do autarca de Mação, que já processou judicialmente o Governo, do Sardoal, de Ferreira do Zêzere, do Fundão e mais dois ou três). Esta atitude do Primeiro-Ministro António Costa está a condicionar e a prejudicar a vida de milhares de portugueses que vivem nestes concelhos do interior.

O caso mais recente está relacionado com a atribuição dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4.ª Geração (CLDS 4g) onde, mais uma vez, o Governo prejudica, violando a lei, alguns dos concelhos mais afetados pelos incêndios em 2017. No Despacho do Ministro Vieira da Silva que cria os CLDS 4 G, os concelhos afetados pelos incêndios beneficiam de uma “majoração” nas verbas previstas. No entanto, esse Despacho remete essa majoração para a lista que consta da decisão do Conselho de Ministros de Dezembro de 2017 e ignora, propositadamente, a alteração que a Assembleia da República fez em março de 2018. Na lista de concelhos agora beneficiários dessa majoração não constam concelhos como Mação (o concelho com mais área ardida em 2017), Fundão, Vila de Rei, Abrantes, Ferreira do Zêzere, Gavião, Castelo Branco, Nisa, entre outros.

O desrespeito pela Lei113/2018 repete-se quase todas as semanas, sempre que o Governo publica mais uma portaria ou um despacho a dar cumprimento aos apoios destinados aos concelhos afetados pelos incêndios de 2017. Perante isto seria normal, e expectável, que os diversos níveis da administração pública alertassem para os erros da aplicação destas decisões que serão assim ilegais, evitando perdas de tempo em Tribunal por parte das autarquias prejudicadas. Mas, se nem as CCDR´s, que têm mais autonomia e força política, se manifestam e obedecem religiosamente ao Governo, quanto mais os responsáveis de topo da Administração Pública que ao longo destes três anos e meio perceberam que ou corroboram o jogo de manipulação dos Ministros ou vão para a rua.

Isto também é colocar em causa o regular funcionamento das instituições.

Mesmo após a falta de vergonha que tem sido a gestão dos apoios aos concelhos afetados pela tragédia de Pedrogão, como bem explica Vitor Reis, o Governo continua a beneficiar prevaricadores e infratores e a prejudicar e a discriminar alguns dos concelhos que mais arderam em 2017.

Estes são pequenos exemplos, locais e bastante específicos, mas poderiam ser muitos mais, tantas são as situações onde o Governo de António Costa revela um comportamento que desrespeita as mais básicas regras de democracia. Fica claro que este é cada vez mais um Governo cuja única regra que respeita é a sua agenda pessoal e o calendário eleitoral. Este é um Governo que, infelizmente, se julga acima da lei.