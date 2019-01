Mitos e propaganda sobre as propinas

Sempre que há sobressaltos no ensino superior e o Governo de esquerda fica sem discurso, a Geringonça volta a agitar bandeira do “fim das propinas” para ganhar a simpatia dos estudantes e distrair a atenção da comunicação social. O truque não é novo e só cai quem quer. Mas sobre este assunto há vários esclarecimentos que é preciso prestar e diferenças que importa estabelecer.

Olhando para a realidade do país, e sobretudo dos estudantes, é fácil perceber que é decisivo atrair mais jovens para o ensino superior porque é, sem sombra de dúvida, essencial para a sua formação e faz aumentar as suas possibilidades de ter um futuro mais risonho. Isso consegue-se de duas formas: melhorando a atratividade e qualidade do ensino; removendo barreiras ao acesso, o que é, em muitos casos, o custo associado à frequência do Ensino Superior.

A este propósito, torna-se pois essencial esclarecer, desde já, algumas dúvidas e equívocos que têm surgido neste debate.

Atualmente, a Bolsa de Ação Social Escolar mínima é o equivalente ao valor da respetiva propina. Ou seja, do grupo dos alunos carenciados com acesso a bolsa, os menos carenciados de todos aqueles que são carenciados, têm de bolsa, no mínimo, o valor equivalente ao valor da propina. Os restantes têm o valor da propina mais um “x”, montante esse calculado em função das condições do agregado familiar. Depois, cada instituição de ensino superior, no âmbito da sua autonomia, pode aprovar outros apoios diretos ou indiretos, através da abolição ou isenção de taxas ou emolumentos para aprofundar o apoio a esses estudantes carenciados ou atribuir auxílios de emergência nos casos em que considerar adequado. Por outro lado, importa lembrar que não há qualquer “numerus clausus” para a Ação Social Escolar e muito menos para as Bolsas (ao contrário do que alguma esquerda menos informada tentou passar na opinião pública). Ou seja, todos os estudantes que preencham os critérios para ter Bolsa têm acesso a ela, não havendo portanto um orçamento limite ou um teto máximo para o número de bolsas atribuídas a estudantes.

Atualmente, a principal barreira ao acesso, sobretudo nas grandes cidades ou em cidades pequenas sem grande oferta é o respetivo custo do alojamento . Como tem sido referido de forma recorrente pelo PSD, muitas vezes este custo chega a 3 ou 4 vezes o custo/valor da propina. Contudo, em vez de dar uma resposta a este problema, o Governo e a Esquerda preferiram baixar os valores das propinas a todos os estudantes, independentemente do rendimento do seu agregado familiar. Com o mesmo dinheiro era mais justo e, sobretudo, mais útil ter aumentado o número de estudantes que recebem bolsa, aumentado o complemento de bolsa para estudantes deslocados ou investido na contratualização de alojamento para estudantes nas cidades com mais altos custos ou escassez de oferta.

“É uma questão simples, normal, está perfeitamente regulada e é fixada todos os anos em função da riqueza produzida e, por isso, não requer qualquer intervenção do Governo”, afirmou o ministro aos jornalistas em janeiro de 2016. Já em maio de 2018, o mesmo Manuel Heitor, dizia ao Público que não ia mexer nas propinas pois estas “não eram um elemento de exclusão, mas sim de redistribuição de rendimentos”. Manuel Heitor veio agora dizer que o valor da redução de propinas na licenciatura seria compensado pelo aumento dos restantes ciclos de formação. Se a mudança de discurso é reveladora, a solução é um dos maiores disparates ditos pelo atual Governo, já para não lhe chamar uma grande aldrabice . Se há propina que é demasiado cara e para a qual não há ação social escolar adequada é a propina dos Mestrados – as bolsas de ação social para mestrados cobrem no máximo a propina máxima da licenciatura e a maior parte dos mestrados tem propinas pelo menos duas vezes acima deste valor. Importa não esquecer que hoje os Mestrados são praticamente “obrigatórios” em todos os cursos e exigidos pela generalidade dos empregadores, também fruto da adequação a Bolonha. Isto significa que esta conversa do Ministro não passa de um embuste pois agravar as propinas dos Mestrados seria ainda mais injusto para os estudantes mais carenciados. Se assim fosse, só os estudantes ricos é que poderiam fazer mestrado e nem eu acredito que este governo quisesse concretizar tamanho disparate.

Sobre este assunto não é preciso haver uma guerra ideológica, mas sim um bom debate já que uns defendem propina, por mais reduzida que seja, e outros são literalmente contra qualquer valor. Por princípio, quem está na esquerda mais radical tem defendido a propina zero e quem está mais do centro para a direita defende a existência de uma propina. Importa lembrar que a propina foi reintroduzida por Marçal Grilo e era até 2019 matéria de acordo de regime entre os partidos moderados. Já sabemos isso há muito e são duas formas distintas de resolver o mesmo problema. O que é “censurável” é a oportunidade e a forma como a Esquerda vem agora colocar o assunto na agenda, já que a proposta é legitimamente discutível. Após quatro anos de fraca execução dos orçamentos para a Ciência e Ensino Superior, onde se aumentaram os encargos das Universidades e Politécnicos sem o aumento do respetivo financiamento, e onde se degradaram as condições de funcionamento da ação social escolar, é um desplante ver o Governo e a Esquerda Parlamentar virem acenar com o fim das propinas para os próximos dez anos. Isso é apenas propaganda e uma enorme incoerência com o que fizeram nos últimos três anos e meio. Só lamento que o Presidente da República tenha sido traído pela sua habitual boa vontade. Afinal, o que os impediu de o aprovarem há dois meses?

Por princípio defendo a existência de propina, que pode ser mais elevada ou mais baixa, desde que exista um sistema de ação social escolar que permita eliminar qualquer barreira que exista para um estudante proveniente de um agregado familiar com menos rendimentos. Para separar bem as águas, diria que, mesmo que o país vivesse em clara saúde financeira, deveria haver sempre uma propina por mais baixa que fosse e um sistema de bolsas. A propina não é uma “taxa moderadora” é sim um contributo do cidadão que usufrui de uma prestação de serviço por parte do Estado e que terá também vários benefícios individuais, nomeadamente a nível remuneratório. Importa também lembrar que a receita das propinas, segundo a lei, deveria servir para o incremento da qualidade do ensino superior (artigo 13.º da Lei de Financiamento) ou seja, não deveria ser usado para pagar salários e despesas correntes das instituições. Infelizmente, o subfinanciamento atual do sistema é tão grande que já nem a esquerda fala da gravidade de “gastar o dinheiro das propinas em salários”.

P.S. Para os que olharam para este texto e que, legitimamente, perguntarão “o que fez este Deputado e o seu governo para alterar este sistema?” respondo desde já o seguinte: apesar de toda a austeridade e do Memorando da Troika após a pré-bancarrota que herdámos, entre 2011 e 2015 o sistema de ação social escolar melhorou bastante graças ao trabalho do governo, do parlamento, das instituições de ensino superior e dos representantes dos estudantes. Os prazos de decisão das bolsas passaram de 100 para 33 dias, o valor médio das bolsas pagas a estudantes aumentou em cerca de 200 euros, acrescentou-se um mês no suplemento de bolsa para residências, os estudantes puderam passar a pedir bolsa em qualquer altura do ano, a melhoria do limiar de elegibilidade de 14 para 16 vezes o IAS traduziu-se em quase mais 6 mil bolseiros de 2014/2015 para 2015/2016. Foi criado o Programa Retomar (bolsas para alunos que tinham desistido do ensino superior e que foi cancelado pelo atual Governo) e o + Superior (para incentivar estudantes a ir para IES do interior). Já neste mandato apresentámos um conjunto de propostas que podem ser analisadas aqui.