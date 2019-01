Ensino Superior: adiado pela fragilidade do Ministro e refém da ideologia da Geringonça

O Ensino Superior português iniciou um debate sobre o futuro do sector que parece ter paralisado nos últimos 3 anos, suspenso pelas tenazes cativadoras de Mário Centeno e pela falta de coragem e influência política do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. Desde 2015 que os Reitores e os Presidentes dos Institutos Politécnicos são forçados pelas circunstâncias a ter apenas uma preocupação: dinheiro para pagar salários e corresponder aos novos encargos a que o Governo de esquerda os obrigou sem que para isso lhes tivesse transferido o dinheiro correspondente. Fontaínhas Fernandes, Presidente do CRUP, afirma mesmo no lançamento desta Convenção Nacional que o sector “está estagnado”.

Apesar da crise e da troika, entre 2011 e 2015, e do contexto de rigorosa contenção orçamental, foram vários os avanços conseguidos: adequou-se parte da rede de ensino superior e da oferta; encerraram-se cursos sem procura; criaram-se os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TESP) que apesar da estranheza inicial são hoje um caso de sucesso absoluto; aumentou-se o valor da bolsa de ação social média e reduziu-se o tempo médio de decisão de mais de 100 dias para 33; criou-se Estatuto de Estudante Internacional que permitiu atrair a Portugal milhares de estudantes estrangeiros que têm ajudado a financiar as instituições; deixou-se pronto e negociado um novo modelo de financiamento que garantia não só uma maior previsibilidade mas também uma efetiva adequação aos objetivos do serviço educativo acordado com cada instituição; e, sobretudo, de acordo com os dados do EUROSTAT, aumentou-se a percentagem da população com qualificação superior na faixa etária dos 30-34 anos de 26,7% em 2011 para 31,3%.

Por sua vez, o período entre de 2015 a 2019 resume-me a quase nada, a muito “poucochinho”.

A título de exemplo, e para quem não segue estas matérias, importa lembrar que hoje o financiamento das instituições de ensino superior não depende de nenhuma regra, lógica ou da dimensão atualizada das instituições. Há uma lei que há anos é ultrapassada pelo “histórico”. Isto significa que uma instituição que há 10 anos tinha 3 mil estudantes continua hoje a receber exatamente como se tivesse esse número de estudantes. Isto beneficia quem perdeu estudantes e prejudica quem tem hoje mais estudantes do que há 10 anos. É um sistema injusto, desadequado e irresponsável. Nuno Crato e José Ferreira Gomes deixaram pronta uma nova Lei de Financiamento, negociada e discutida com Universidades e Politécnicos, que exigia uma aplicação gradual, mas que Manuel Heitor preferiu deixar na gaveta por falta de coragem.

O Governo atual não fez uma única reforma no Ensino Superior. Não antecipou as graves consequências do boom do mercado imobiliário nos estudantes, não reviu o RJIES (regime jurídico instituições ensino superior), não cumpriu o Contrato de Legislatura com as instituições, não implementou os contratos plurianuais, não alterou nenhum dos Estatutos da Carreira Docente. Manuel Heitor limitou-se a mediar a luta entre duas agendas, a de Mário Centeno que pretende a todo o custo baixar despesa, e a do BE e PCP que pretende aumentar despesa. E fê-lo transferindo para as instituições o ónus da abertura dos concursos que visam concretizar as regras transitórias que introduziu em nome da Geringonça . Fora isto, só conhecemos conversa fiada e anúncios por concretizar. Reformas zero.

A Convenção do Ensino Superior pode significar uma de duas coisas. Para Manuel Heitor e para o Governo, será um palco de oportunidade para voltar a anunciar a importância que o Governo dá ao sector (no discurso) e para tentar iludir os mais desatentos com um conjunto de boas intenções que há pelo menos três anos não passam do papel. Para tal, cada painel da Convenção foi comentado por um membro do atual Governo, o que não diz muito acerca da imparcialidade da reflexão ali realizada.

Por outro lado, pode significar um grito de alerta de um sector fundamental para o futuro do país que se sente esquecido, maltratado, enganado, amordaçado e sobretudo adiado . Talvez a palavra “adiado” seja a mais correta para classificar a situação atual do ensino superior português. Talvez seja também a oportunidade para que, mais do que de aumentos salariais e de carreira, se proponham alterações estratégicas para um sector que não consegue inverter a queda da sua atratividade para os estudantes portugueses.

O programa desta Convenção, apesar de dar lugar ao status quo, o que é obviamente normal, tem a coragem de convidar um conjunto de personalidades de fora do sistema nacional, que não dependem da boa vontade nem do Ministro Heitor nem da FCT para terem os seus projetos aprovados. Ao longo de vários anos, habituei-me a ver demasiados debates sobre ciência e ensino superior onde apenas se dava a palavra ao status quo que se limitava a defender o que protegia o paradigma atual ou o que a ideologia lhes recomendava (acabavam sempre a assinar um determinado Manifesto ou Livro Negro). Raramente vi nesses debates sobre a “situação” jovens convidados que tiveram sucesso no estrangeiro, que se destacaram noutros ambientes universitários e de investigação. Sempre considerei útil ouvir esses portugueses para explicarem o que se faz de diferente lá fora para ter mais resultados. O problema é que esses ideias chocam com muito do que protege o corporativismo que reina por cá. É esse Portugal adiado que tem dado jeito a muito boa gente, mas que, finalmente alguns portugueses de excelência que regressaram a Portugal, muitos através do Programa Investigador FCT, começam a colocar em causa . O aumento da atração de financiamento direto da Comissão Europeia a projetos de investigação portugueses, que em nada dependem do Governo nem da FCT, veio permitir mais liberdade de expressão a um sector que nem sempre é totalmente transparente. Isso começa-se a notar em alguns dos novos protagonistas.

O caso da falta de alojamento para estudantes, sobretudo em Lisboa, revela bem a incúria de Manuel Heitor e do Governo. A cegueira ideológica desta coligação de esquerda impede-os de encontrar soluções imediatas e de curto prazo para os estudantes que não conseguem pagar um alojamento na capital. Parcerias com entidades privadas ou a adequação de equipamentos públicos que estão sem utilização, mas que com um conjunto de modificações poderiam dar resposta a estudantes, como quartéis militares, pousadas de juventude ou outros tantos espaços que são património do Estado e que estão praticamente sem utilização, eram hipóteses que nem chegam a ser equacionadas.

Depois de ter começado a escrever este artigo tive a oportunidade de ouvir a intervenção do Ministro Manuel Heitor na referida Convenção e de confirmar que o que mais atrás previa na abordagem do governo a este evento veio a acontecer. O mesmo Ministro que não aumenta o valor de financiamento do Ensino Superior, que não reforça o apoio à construção de residências, que não aumenta o valor das bolsas de ação social escolar e que não transfere para as instituições o valor suficiente para os aumentos salariais é o mesmo que abre a Convenção do Ensino Superior a defender o fim das propinas para os estudantes. Isto é gozar com os portugueses, com as instituições e sobretudo com os estudantes. Isto também é populismo e irresponsabilidade.

A verdade é que, na área do Ensino Superior o Governo nunca contou com o apoio da coligação Geringonça. O Ministro não consegue fazer qualquer reforma porque não tem o apoio nem do BE nem do PCP para fazer o que é necessário, nem a humildade para o fazer com o possível apoio do PSD e do CDS. Curiosamente, pouco do que sem tem feito no sector e em particular na ciência, é graças aos acordos parlamentares entre PSD/CDS e o BE e PCP que permitiram melhorar a Lei do Emprego Científico à revelia e contra a vontade do PS e do Governo.

O Ensino Superior ficou, ao longo dos últimos 4 anos, adiado e refém das diferenças ideológicas da Geringonça num sector que é crucial para o futuro do pais. Espero que esta Convenção traga a todos algum realismo e ajude a mudar um pouco o estado da arte num sector que, apesar da aura de liberdade e inconformismo, tem sido demasiado brando com o atual Governo.

Muito há ainda a fazer e um bom contributo foi já dado pelo PSD com as propostas que apresentou na Assembleia da República e em dois documentos do Conselho Estratégico Nacional, um sobre o acesso ao Ensino Superior que pode ser consultado em https://bit.ly/2Vyf7To e outro que será apresentado dia 9 de fevereiro mas cujas linhas gerais poderão ser percebidas em https://bit.ly/2SLzpak.

Quanto ao Ministro, resta esperar que a Convenção lhe permita explicar aos restantes colegas de Governo da importância de se ter uma agenda para o Ensino Superior Português. E de a cumprir.