2019 um ano de ameaças e oportunidades

O ano que hoje começa promete ser cheio de desafios. A forma como nos preparámos para os enfrentar deve definir a qualidade da nossa democracia e a responsabilidade de quem nos governa. Muito do que havia para fazer para impedir que decisões como o Brexit, o final do programa de compra de dívida pública do BCE, ou as mudanças de conjuntura como o arrefecimento da economia na zona euro nos afectassem não foi feito. No plano interno, o quadro eleitoral que se apresenta vai condicionar naturalmente as prioridades dos partidos mas sobretudo revelar o seu carácter e sentido de responsabilidade.

As reformas estruturais que ficaram por fazer, tanto em Portugal como na arquitectura institucional Europeia, ter-nos-iam permitido enfrentar as dificuldades que aí vêm com outra força, estabilidade e tranquilidade.

Os próprios momentos eleitorais tenderão a provocar maior irresponsabilidade e tentações eleitoralistas que seriam menos notadas se Portugal tivesse aproveitado os últimos quatro anos para reforçar os seus alicerces e a sua sustentabilidade. Quando algo correr mal por cá, o Governo dirá que a culpa é da crise internacional, e na Europa dir-se-á que é de alguns países prevaricadores como Portugal. A verdade é que quer Portugal, quer a Europa, pouco fizeram para o evitar nestes últimos três/quatro anos.

Ao contrário de outros países, e apesar das diversas sugestões feitas pelo PSD, o Governo de António Costa nada fez para reduzir os impactos do Brexit e sobretudo as consequências de um hardBrexit. Se em relação à saída do Reino Unido a União Europeia se preparou na medida do possível, em relação à arquitectura da zona euro ficou pela cosmética e perdeu a oportunidade de fazer uma reforma responsável e realista da união económica e monetária. Anunciada como uma grande reforma por diversos líderes europeus, mais cedo ou mais tarde todos saberemos que não passa de mais um logro porque não houve coragem suficiente para aprovar o que era necessário, e que há muito era consensual entre os especialistas, mas que dividia os líderes europeus.

Em ano de eleições europeias, os Chefes de Estado e Primeiros-Ministros ao nível do Conselho preferiram pensar mais nas eleições internas e para o Parlamento Europeu e menos no futuro e solidez da União Europeia. Personagens como António Costa, Sanchez, Macron, Salvini ou mesmo Juncker preferiam responder ao populismo com medidas populares. Não perceberam nada. O populismo cresce porque a Europa e os Estados Membros foram incompetentes e só se combate esses fenómenos com competência e eficiência.

Por cá, 2019 promete ser o ano da “zanga das comadres”. Até outubro, mês de eleições legislativas, o Governo irá prometer fazer tudo o que não fez nos últimos quatro anos, nem que seja preciso prometer investimentos para 2030 ou 2050. Mais vacas voarão se necessário e os impossíveis serão todos dados como garantidos em troca de um voto.

Bloco e PCP assumir-se-ão responsáveis por tudo o que de popular aconteceu no país, quiçá até pelo valor do défice, mas ao mesmo tempo deixam para o Partido Socialista os ossos, o descalabro nos transportes públicos, o desastre no Serviço Nacional Saúde, a fragilidade das forças e meios de segurança, a falta de investimento, entre tantos outros. Em 2019, ficaremos a conhecer o verdadeiro carácter de partidos como o Bloco de Esquerda.

No centro da equação estará inevitavelmente o PSD que vive uma fase decisiva. Ou se une ou será o desastre com o oportunismo atento do CDS e da Aliança à espreita. Estes partidos terão o resultado que o PSD quiser ou deixar. Um PSD decisivo em 2019 tem que caminhar unido e isso só será possível se todos percebemos as nossas responsabilidades. O PSD tem que recuperar o centro, de direita e de esquerda. O exemplo vem sempre de cima e é sobretudo de quem lidera que se esperam os sinais de união, de tocar a reunir contra a alternativa de esquerda que tem atrasado o desenvolvimento do país. Não será apenas pelo silêncio dos que discordam que se fará a união dentro do PSD. Um partido que seja activo e dinâmico não deixa espaço para ruídos de fundo por pior intencionados que sejam.

O PSD tem tudo para se apresentar melhor do que o PS nas próximas eleições. Tem os resultados da governação de 2011 a 2015 que os portugueses aprenderam a respeitar. O PSD tem uma liderança que é em tudo diferente e o oposto de António Costa. Rui Rio não mente, Rui Rio não decide a pensar nas eleições, não fala com meias verdades, não manipula a informação nem vive do improviso e das manobras políticas que enganam o povo mais distraído. Os portugueses já perceberam que com PS apenas têm garantidos mais impostos para todos, mais taxas escondidas, mais despesismo, mais clientelismo, mais problemas no SNS, mais problemas nos transportes públicos, etc.

A herança da Geringonça está à vista: a pressa de distribuir riqueza rebentou com serviços essenciais que ainda recuperavam do plano de resgate, em particular a saúde, a segurança e as Infra-estruturas. A nossa economia está a desacelerar, temos uma coligação de esquerda que tem horror às empresas e que nada fez para inverter esse caminho.

Terminámos o ano com mais uma tirada imbecil do Ministro das Finanças que revela apenas o pouco respeito que tem pelos portugueses. Os portugueses não protestam porque o país está melhor, os portugueses protestam porque foram enganados. Hoje nem o país nem os portugueses estão melhor como poderiam e mereciam estar.

Se o PSD se distanciar de António Costa e demonstrar as aldrabices da sua governação, focando-se na apresentação de alternativas, como já demonstrou saber fazer na educação, na demografia e sobretudo na saúde, ainda é possível salvar o país das mãos dos socialistas e da esquerda radical. Essa bem pode ser a oportunidade para o PSD. E sobretudo para Portugal.