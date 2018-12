Há precisamente 38 anos, Francisco Sá Carneiro morria em consequência da queda do avião em que seguia para o Porto para participar num comício do General Soares Carneiro.

Quase quatro décadas depois, há ainda muito por concretizar do sonho de Sá Carneiro e da visão que tinha para o país. A igualdade de oportunidades ainda não é uma realidade como ele pretendia, a escolarização e o serviço nacional de saúde ainda não chegam a todos os portugueses com a mesma qualidade e acesso, a descentralização do aparelho do Estado e a despartidarização de sectores vitais da Administração Pública ainda está muito longe de acontecer.

Mas se há ainda muito por fazer, há outras matérias onde regredimos face ao que havíamos alcançado desde o 25 de abril. Falo da independência e da credibilidade das instituições públicas, falo da liberdade de imprensa e dos condicionalismos que decorrem das suas dificuldades de financiamento, falo das ameaças sobre a independência da justiça e a incapacidade crónica no combate à corrupção e às corporações, de diversa origem e forma, que impedem o progresso ou protegem clientelas e sectores privilegiados. O passado recente mostra-nos que a promiscuidade entre o poder político, o poder económico, com a complacência do sistema de justiça e as tentativas de controlo da comunicação social podem fazer com que a nossa democracia fique corrompida.

Muitos dos alertas de então voltam a ser as nossas preocupações de hoje.

Quando o pensamento de Francisco Sá Carneiro se revela bastante atual face às dificuldades que enfrentamos isso significa duas coisas: em primeiro lugar, confirma que era um líder estupendo, tinha uma visão e projetava uma ideia do país que Portugal deveria ser no futuro; em segundo lugar, demonstra que apesar do salto social e de desenvolvimento que o país conheceu desde 74 ainda há muito por fazer. É nisso que nos devemos focar.

As coincidências entre o discurso de Sá Carneiro e a realidade política que hoje vivemos não são assim tão escassas e só podem provocar preocupação. A título de exemplo, o fundador do PSD já então alertava para as ameaças à nossa então jovem democracia pois “os portugueses (estavam) fartos de malabarismos que os partidos do Poder fizeram para a ele se manterem agarrados, fartos de demagogia e do sectarismo, correspondem a esta crise política com uma atitude de profunda indiferença, que é altamente preocupante em democracia”.

Lembrar hoje Sá Carneiro tem que ser mais do que enumerar os seus feitos, recordar o seu carácter e a sua combatividade. A principal herança de Francisco Sá Carneiro, além do seu exemplo, são as linhas que traçou como as bases ideológicas do PSD. É a partir daí que defendemos não só o património político do PSD, em particular os nossos contributos para o desenvolvimento do país, mas sobretudo a partir das quais marcamos as linhas que nos fazem diferenciar dos outros partidos. São esses princípios que são imunes às diferentes conjunturas políticas.

Por mais que citemos ou por mais elogiemos a memória de Sá Carneiro, não há melhor homenagem que lhe prestamos do que pugnar pelos seus valores, por seguir o seu exemplo e por defender os seus princípios. Isso significa também avaliar, diariamente, se fomos fiéis a esses valores e a esses princípios, se demos nosso melhor para aperfeiçoar a democracia, para fortalecer as instituições e sobretudo para defender os cidadãos. É sempre possível fazermos mais e melhor.