Com ou sem acordo, o Brexit é mau para todos

O acordo entre o Governo do Reino Unido é apenas o primeiro passo para a solução final da saída dos britânicos da União Europeia. Resta saber se o Parlamento Europeu o aprova, o que parece fácil, mas sobretudo se o Parlamento britânico o fará, o que parece extremamente difícil senão mesmo impossível. Poucos serão aqueles que quererão aceitar as verdadeiras consequências do Acordo UE-UK. Os que foram pela “leave” porque não querem assumir o ónus das já esperadas consequências negativas da saída e, por seu lado, os defensores do “remain” porque além de quererem enfraquecer Theresa May pretendem, por um lado, tirar proveito político das “consequências” inscritas no acordo e, por outro, não querem ser “cúmplices” do que há de negativo nos termos negociados para a saída.

Defensores da saída e da permanência estão, mais uma vez, reféns da sua própria hipocrisia política. A saída sem acordo é, ao mesmo tempo, um cenário desastroso para todos. Esta é uma daquelas situações em que nenhum acordo é bom porque, na minha opinião, a saída é má para todas as partes.

É costume dizer-se que mais vale um não acordo do que um mau acordo. Neste caso não parece ser bem assim, porque o facto de não haver um acordo final para a saída do Reino Unido pode levar a uma situação ainda pior do que a saída , o caos e uma situação de completo vazio legal e institucional aos mais diversos níveis, mas sobretudo no comércio e no mercado interno.

Apesar do Reino Unido ter tido sempre um “pé de fora da UE” e ter sido um dos Estados-Membros que mais atrasou o aprofundamento e o processo de integração da União Europeia, foi um pilar fundamental do projeto europeu, mas também uma espécie de “noiva hesitante” que sempre irritou muita gente por essa Europa fora, mas sobretudo os mais “integracionistas”.

O problema criado com a saída do Reino Unido permitiu aos detratores da União Europeia virem responsabilizar as políticas europeias por esta situação, dando como exemplo “a austeridade cega” pela esquerda ou a “falta de controlos de fronteira” pela extrema-direita. Dois entre muitos disparates que têm sido ditos. Importa lembrar que o Reino Unido não faz parte da zona euro e por isso não é obrigado a cumprir um conjunto de restrições que advêm do Tratado Orçamental e das obrigações do Euro. Logo esse argumento não se aplica.

Da extrema-direita ouvimos o argumento das fronteiras quando o Reino Unido nem faz parte do Espaço Schengen o que significa que sempre existiram fronteiras entre este e os restantes Estados-Membros.

Muitos antieuropeus veem no Brexit uma nova oportunidade para as suas agendas porque no fundo apenas olham para a Europa como um conjunto de direitos e de dinheiro, mas não de obrigações, responsabilidades ou de verdadeira solidariedade.

O Reino Unido é também o país que provavelmente tem mais derrogações nos Tratados às muitas matérias aí previstas, ou seja, gozam de um estatuto de exceção na aplicação das mais diversas normas europeias que assim não se aplicam nem aplicaram aos britânicos.

Como era de esperar, a própria opinião pública inglesa já se revela hoje bastante arrependida da forma com o referendo foi votado, com base em muita desinformação e particular demagogia.

O Brexit é uma consequência da demagogia britânica e da incapacidade do projeto europeu de comunicar melhor do que os cobardes promotores de fakenews e de narrativas irresponsáveis.

O Brexit só é bom para quem quer ver a Europa e o Reino Unido enfraquecidos.