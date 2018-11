Os 4 Orçamentos do Estado para 2019

Os últimos dias de debate do OE2019 têm sido tão surpreendentes como reveladores. A entrega das propostas de alteração ao OE acabou por prolongar o debate e dar-nos a ideia que estamos já a discutir um terceiro OE2019. Mas garanto-vos, ainda vamos ter um quarto OE2019 e não será um retificativo, mas sim um outro, feito à “socapa”, menos transparente, feito à revelia do Parlamento e dos portugueses, que é aquele que Mário Centeno executará a partir do seu gabinete sob o manto de silêncio de PS, BE e PCP.

O fim da discussão na especialidade trouxe-nos três declarações mais ou menos surpreendentes: uma preocupação responsável e duas confissões de pura hipocrisia política. O Presidente da República, que nada diz ao acaso, revelou preocupação e estranheza com o elevado de número de alterações ao OE2019. Horas antes, ouvimos o ministro das Finanças vir alertar o Parlamento, e em particular os Grupos Parlamentares que apoiam o Governo, para as “tentações despesistas nas alterações ao OE2019”. Mas a frase mais épica de todas pertenceu a Mariana Mortágua (BE) que confessou em pleno Parlamento que o Bloco sabe bem que “parte dos reforços orçamentais que todos os anos são aprovados (com o voto favorável do BE) não chegam a ser executados ”. Pois, é precisamente isso que o PSD anda a dizer desde 2016 sob os apupos do BE, PCP e PS.

Na verdade, com a entrega das propostas de alteração estamos já a discutir o 3.º OE2019. O primeiro orçamento foi o pré-anunciado na imprensa pelo Governo e pelos partidos da Geringonça, logo após o verão, com um conjunto de embustes que foram “desmentidos” após a entrega da primeira versão oficial do OE2019 (aquele a que eu chamo o 2.º OE2019). Aí ficámos a saber que a afinal a fatura da energia não ia baixar, percebemos que não havia dinheiro para os aumentos de todos os funcionários públicos, nem para o PREVPAP no ensino superior, nem para os bolseiros de investigação, nem para os manuais escolares, nem para o problema do alojamento de estudantes. Também aí percebemos que afinal os impostos sobre os combustíveis, sobre os automóveis e o custo as portagens vão aumentar. Sem esquecer o logro das reformas antecipadas. Um OE de embustes tal como denunciado, desde o início, pelo PSD.

O terceiro OE2019 surgiu agora com as propostas de alteração apresentadas. Pelos vistos, aquele Orçamento que foi aprovado na “generalidade” não deve ter grande valor para os partidos da Geringonça já que PS, BE, PCP, Verdes e o PAN (que também aprovou este OE2019) juntos apresentaram 563 propostas de alteração ao texto inicial que foi negociado entre as partes desde junho.

Ao longo dos últimos anos, percebemos que BE, PCP e Verdes se habituaram a curvar-se ou a engolir sapos, perante a realidade, mas sobretudo perante as ordens de Mário Centeno e do Tratado Orçamental que tanto odeiam. Abdicaram de diversas bandeiras que agitam ao longo do resto do ano e são coniventes a esconder os truques dos Orçamentos de Centeno. O exercício das propostas de alteração do BE e PCP serve apenas para justificação aos seus eleitorados daquilo que BE, PCP e Verdes deixaram cair ao darem o seu voto favorável, que é decisivo, ao OE2019. Veja-se o exemplo da contagem do tempo de serviço dos professores que BE, PCP e Verdes se esqueceram de exigir para votar a favor. Mas isso aplica-se também ao fim das portagens, ao fim das PPP´s nas estradas e nos hospitais, ao não reforço do investimento público, ao fim dos vistos Gold, ao fim das cativações, etc etc. Se essas fossem mesmo “prioridades” para estes partidos, e não apenas bandeiras de propaganda, estas propostas estariam na versão inicial dos Orçamentos de António Costa que dependeram sempre do voto do PCP, BE e Verdes.

O silêncio complacente de BE e PCP na questão dos professores é estranha e pouco dignificante para quem chegou a dizer “não aprovaremos o OE2019 se o tempo de serviço dos professores não for contabilizado na totalidade”. Ou será que a redução das propinas (anunciada como vitória do BE) e o alargamento dos manuais escolares gratuitos (anunciado como vitória do PCP) foram, afinal, verdadeiras moedas de troca pelo silêncio face à situação dos professores? Pelo menos é o que parece já que nem o dinheiro para os manuais (custarão 160 milhões de euros, mas no OE2019 estão apenas 45 milhões de euros) nem a compensação pela redução das propinas (uma perda de receita para as instituições de cerca de 60 milhões de euros) estão no OE2019. Percebe-se que podem ter sido “cedências” de última hora do Governo pois os respetivos orçamentos da educação e das Universidades e Politécnicos já tinham sido “carregados” em julho e não houve tempo de “martelar”.

PCP e BE procuram ao máximo ficar com a “carne” do OE2019 e distanciarem-se dos “ossos” que ficam para o PS, mas no fundo são, tal como o Partido Socialista, cúmplices dos aumentos de impostos, do corte nos serviços públicos, dos cortes no SNS, são coautores da nova austeridade pós-troika e coniventes com os embustes que ao longo de 3 anos ajudaram a vender.

Uma palavra para a ministra da Cultura que fez um trabalho notável a desviar a discussão das verdadeiras opções do OE2019 para as corridas de toiros. Quando a tensão mediática já estava a desanuviar, Carlos César aproveitou a “cernelha” de Manuel Alegre e entreteve-nos mais um pouco a todos. E assim se passou-se um mês a discutir… o IVA dos toiros.

Quanto ao PSD, é com orgulho que digo que apresentámos um conjunto inteligente e responsável de alterações que pretendem trazer equilíbrio ao OE2019, que aprofunda a justiça entre as diferentes carreiras da função pública, que corrige desigualdades entre os cidadãos das várias regiões do país e em particular ao nível dos transportes, que dá prioridade ao maior problema dos estudantes que é o alojamento, que reforça os meios para a segurança e para a justiça, que reduz a carga fiscal, que estimula a competitividade da economia e das empresas, que não esquece as regiões autónomas e que revela uma preocupação especial com as funções sociais e com as famílias.