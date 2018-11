Os consensos e o que nos distingue na Europa (parte 2)

Na semana passada procurei expor aqui os consensos que uniram o PSD e o PS no aprofundamento da União Europeia e na respetiva participação de Portugal. Procurei também, com maior detalhe, explicar os percalços que esse consenso sofreu desde que António Costa assumiu o poder. Nesta segunda parte procuro apresentar o que nos poderá distinguir hoje e no futuro.

Um problema que afeta, e para o qual tenho procurado alertar, na nossa relação com a União Europeia é a excessiva dependência que muitas das nossas políticas e instituições têm do financiamento comunitário. A postura perante isto diz muita sobre as diferenças entre PSD e o PS em matéria europeia.

Recordo que 75% do nosso investimento público depende de fundos europeus e alguns dos principais mecanismos de apoio, de proteção social ou de educação assentam em demasia no Orçamento europeu. Falo em particular da educação, das ofertas de apoio social e da própria administração pública.

Em vez de começar a inverter esta situação, a fazer o necessário “desligamento”, os últimos três anos vieram agravar ainda mais a situação já que o Governo de António Costa parece olhar para o orçamento europeu como uma oportunidade para substituir a despesa nacional por fundos comunitários. Diria que os socialistas olham para os fundos estruturais como uma forma de substituir as cativações de Mário Centeno no Orçamento do Estado recorrendo às verbas de Bruxelas para cumprir responsabilidades nacionais. Em vez de inverter este caminho, vemos cada mais o investimento público corrente como remodelações de escolas, esquadras de polícia, ou tribunais, até aos programas de apoio social ou ao pagamento de formadores e docentes, a estar dependente de fundos europeus.

O facto de PSD e PS estarem de acordo em matérias estruturantes da integração europeia não nos pode impedir de criticar e discordar de opções técnicas e estratégicas que os governos vão fazendo na negociação dos dossiers europeus.

O PSD olha para os fundos como uma oportunidade para alavancar crescimento económico, para dar “saltos” em matéria de competitividade e modernização, pública e privada, para fazer “Alquevas”, reduzindo progressivamente a nossa dependência em matéria orçamental de Bruxelas e recuperando o atraso estrutural da nossa economia.

Enquanto o PSD olha para a nossa participação na União Europeia como um valor acrescentado à nossa capacidade, como uma oportunidade de conseguir resolver em conjunto problemas que não podemos solucionar tão bem sozinhos, o PS parece olhar para a Europa como uma oportunidade de fazerem por nós aquilo que é mais difícil ou mais impopular. Nos últimos anos, o Partido Socialista, tomado por alguma esquerda interna mais radical, tem olhado também mais para Bruxelas como uma forma de justificar os seus insucessos do que como uma oportunidade para evoluirmos mais e melhor.

Para o Partido Socialista, como para a esquerda moderada europeia, o debate europeu tem sido também um veículo de propaganda de algumas bandeiras de que tentaram apropriar-se do que realmente dos verdadeiros “problemas europeus”. Recordo por exemplo o pilar dos direitos sociais. Se há matéria que distingue a Europa das restantes regiões é o sucesso do Modelo Social Europeu, algo consensual e característica da quase totalidade dos Estados Membros. Mas os socialistas europeus decidiram apresentar como sua a agenda do “pilar dos direitos sociais”, como algo de esquerda, inovador e de inspiração socialista. Tal não é, não foi nem nunca será verdade. O aprofundamento dos direitos sociais na UE não é mais do que a evolução do modelo social como consequência das mudanças no mercado interno, a evolução europeia, que é transversal aos países, aos povos e aos partidos moderados, de esquerda e de direita, por toda a Europa.

É um verdadeiro paradoxo constatar que, numa fase em que a vida das pessoas mais depende de decisões da União Europeia e em que há cada vez maiores oportunidades de ligação entre cidadãos e o projeto europeu, o número de cidadãos céticos em relação a esta união mais parece crescer.

Nestas eleições europeias, Populares/Conservadores, Socialistas ou Liberais europeus (PSE, PPE e ALDE) devem perceber que tão importante como ganhar as eleições é defender o projeto europeu da ameaça extremista (de direita e de esquerda), populista e nacionalista que tenta boicotar o futuro da União Europeia.