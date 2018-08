Reação à saída da Grécia arruína cartilha “oficial”

“Chantagem inaceitável, submissão aos mercados, irresponsabilidade, roubo, expurgo, traição à pátria, austeridade desnecessária, rendição aos números, cedência aos interesses externos, traidores do interesse nacional, castração dos serviços públicos, cedência aos privados, ultraliberais...”

As expressões são de Mário Centeno, de António Costa e da restante turba de esquerda e politicamente irresponsável que apoiaram o caminho da desgraça de Sócrates e que, entre 2011 e 2015, tudo fizeram para boicotar a “libertação” de Portugal da pré-bancarrota e a saída do programa de ajustamento negociado com quem nos ajudou a sair da crise, o Governo PSD/CDS e a troika.

Ontem, quer António Costa quer Mário Centeno foram unânimes a saudar a Grécia pela sua saída do programa de ajustamento, ao fim de 8 anos, 4 memorandos, uma crise económica e social tremenda, com dois perdões de dívida e com uma saída ultra condicionada e limitada que prolongará ainda mais a austeridade, ou seja nada limpa, para usar uma expressão que em Portugal foi motivo de muita discussão.

Em muito menos tempo, com muito menos austeridade, com muitos melhores resultados e com muito menos danos quer para os portugueses quer para as nossas empresas, Portugal saiu do seu programa em 2014, cresceu a 1,8 % logo em 2015 e ganhou credibilidade em toda a comunidade internacional. Os efeitos das reformas estruturais feitas nesse período permitiram a Portugal crescer, baixar o desemprego e iniciar a reposição de salários e pensões. Apesar de tudo isso, e sem esquecer que a pré-bancarrota é provocada por um governo e por um partido do qual António Costa fez parte, nunca ouvimos uma expressão de regozijo ou reconhecimento quer por parte de António Costa quer por parte do Ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre essa saída. Perdão, ouvimos sim, mas numa reunião à porta fechada, e de modo envergonhado, perante um conjunto de empresários chineses que queriam investir em Portugal. Nas restantes oportunidades, sempre apoucaram e menosprezaram a saída de Portugal do programa de ajustamento.

Mas António Costa e Mário Centeno disseram algo de errado sobre a saída da Grécia? Não, claro que não. Para a Grécia é bom terminar o programa de ajustamento, é importante lembrar que o rigor e a responsabilidade se têm de manter, é preciso fazer reformas estruturais e importa sobretudo não voltar às políticas que levaram à bancarrota. Perfeito, muito bem. O que não é normal é terem dito precisamente o contrário relativamente a Portugal, que foi muito mais bem-sucedido, bem mais rápido e com muito menos custos quer para o país, quer para os portugueses.

É por isso ultrajante ver o vídeo de Mário Centeno e assistir a mais um tweet memorável de António Costa. Se a Grécia conseguiu algo bom, na mesma linha Costa e Centeno deviam ter dito que o trabalho feito em Portugal pelo governo que lhes antecedeu foi absolutamente memorável. Mas não disseram.

"Sei que estes benefícios ainda não são sentidos por toda a população, mas gradualmente vão sentir", com Atenas a enfrentar "agora uma nova realidade” disse Mário Centeno. Luís Montenegro disse quase o mesmo sobre Portugal e foi quase linchado na praça pública…por dizer a verdade.

Mário Centeno disse ontem que a "Grécia recuperou o controlo por que lutou", tendo os gregos pago "caro pelas más políticas do passado". "A Grécia regressou hoje à normalidade”. Na mesma linha Centeno assumiria finalmente que o caminho do Governo socialista até 2011 foi uma desgraça, cheio de más políticas e que afinal a bancarrota, quer a grega quer a portuguesa, não foram consequência nem dos mercados nem da crise internacional.

Se a Grécia regressou à normalidade, como disse o Ministro das Finanças, a verdade é que Portugal também regressou à “normalidade”, se é que pode haver normalidade num período pós-crise, já em 2014 e nem uma palavra ouvimos de Centeno sobre isso. O normal mesmo teria sido não continuar a aumentar impostos, a não aprofundar cativações, a não cortar no investimento público.

Na mesma linha, e em coerência, ontem ficámos a saber que afinal, para Centeno e Costa, o trabalho feito entre 2011 e 2015 só pode ter sido fantástico, responsável e eficaz. Pelos vistos em Portugal houve ingerência da troika, mas na Grécia houve cooperação das instituições externas, em Portugal houve austeridade cega, na Grécia tivemos reformas estruturais, na Grécia houve más políticas, em Portugal foi a crise externa. Em Portugal houve submissão à troika, na Grécia houve luta. A verdade é que Portugal saiu da bancarrota em 2014, e a Grécia esteve até hoje para recuperar a sua autonomia. Os portugueses perceberam isso e por essa razão deram a maioria dos votos ao PSD/CDS em 2015.

Esta atitude, tanto de António Costa como de Mário Centeno, não passa de desonestidade intelectual, mas grave mesmo, e como ontem dizia António Leitão Amaro, é estarem ambos “a fazer a Portugal o contrário do que agora mesmo recomendam para a Grécia: que prossigam e aprofundem reformas estruturais”.