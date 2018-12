O que é que a liderança de Rui Rio tem que ver com um chinês constipado? Tudo

As vendas a retalho na China tiveram em novembro o valor de crescimento mais baixo dos últimos 15 anos. A produção industrial chinesa também se encontra com o valor de crescimento mais baixo dos últimos três anos. A venda de carros na China está a ter o primeiro arrefecimento desde os anos 90 do século passado. O terceiro trimestre de 2018 foi um período em que a economia viu o seu ritmo de crescimento diminuir na China, com isso arrastando também a Europa, em particular a Alemanha e, por exemplo, o Japão.

O índice mundial dos mercados de ações já caiu 8,7% desde o início do ano (ler AQUI) e as bolsas têm o pior período desde 2011. As projeções do FMI para os próximos cinco anos apontam para a continuação da desaceleração, com o crescimento anual da economia chinesa a descer para menos de 6% a partir de 2022 (AQUI).