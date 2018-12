Não, um assessor do Presidente da República não pode ser candidato nas Europeias

Ninguém quer tirar a Paulo Sande qualquer direito cívico e político. Mas na vida as escolhas têm custos. E quem quer ser candidato por um partido numa eleição pode fazê-lo. Mas não pode estar ao mesmo tempo ao serviço do mais alto magistrado da Nação

A seis meses das eleições europeias, tradicionalmente as menos emocionantes e com maior abstenção do calendário eleitoral, os vários partidos vão aquecendo os motores. Sobretudo a pensar já nas eleições legislativas de depois do verão, o prato forte do próximo ano político.

Nas Europeias, já sabemos que Nuno Melo, eurodeputado, será o cabeça de lista do CDS. Já sabemos que Marisa Matias, eurodeputada, será a cabeça de lista do Bloco de Esquerda. No PSD, aponta-se para Paulo Rangel e nos comunistas para João Ferreira. Ambos são também já eurodeputados.