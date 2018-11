Ler jornais é uma questão civilizacional, sra. ministra da Cultura

Quando entram em campo, os jogadores de futebol trocam os passos ou dão pequenos saltinhos levemente ridículos no momento de cruzarem a linha. Tudo para entrarem com o pé direito. Para que as coisas lhes saiam bem. Superstições.

A 15 de outubro, quando chegou ao Palácio de Belém para tomar posse como ministra da Cultura na sequência da maior remodelação levada a cabo por António Costa, Graça Fonseca deve ter colocado em primeiro lugar o pé esquerdo no edifício. Só isso justifica tamanha falta de jeito. Só isso justifica a sucessão de equívocos em que se tem visto mergulhada.