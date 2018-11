O Bloco está mortinho por ir para o governo (e isso é uma fraqueza, não uma força)

A 10 de novembro de 2015, o Parlamento chumbava o programa de governo do segundo Governo de Passos Coelho e Paulo Portas e assistia à assinatura do acordo tripartido dos partidos da geringonça para viabilizar um inédito executivo socialista liderado por António Costa, com apoio parlamentar de PCP, Bloco de Esquerda e Verdes. Nascia a geringonça. Três anos depois, do palanque da Convenção do Bloco de Esquerda deste fim de semana, Mariana Mortágua formulava, de forma cristalina, o desejo e objetivo dos bloquistas: "queremos ser Governo? Sim, queremos. Se vamos ser Governo? Estamos prontos, camaradas".

Esta frase é todo um programa. Não se trata da repetida cassete comunista da disponibilidade para participação numa verdadeira solução governativa de esquerda. Não. O Bloco deu aqui, abertamente, um passo maior. Já não se afirma uma disponibilidade teórica de participação numa solução de governo. Diz-se, preto no branco, que o partido quer ir para o governo. Quer ter assento no Conselho de Ministros. Está mortinho por ter mais poder.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)