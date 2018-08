Soares no Panteão? Não, obrigado

O caro leitor que me desculpe, mas sabendo como funciona atualmente a lógica dominante das redes sociais, passo já a explicar o que quero dizer com este título - não vão lá surgir interpretações disparatadas sobre o que quero dizer. Cá vai: se o Panteão Nacional serve para prestar homenagem às maiores figuras do nosso país, perpetuando a sua memória, eu, com a pouca possibilidade de recuo histórico que tenho, não tenho dificuldades em afirmar, com todas as letras, que Mário Soares merece - e muito - figurar entre os que repousam para a eternidade no Panteão Nacional. Acredito que a História lhe fará justiça. Ele é a grande figura nacional dos últimos 60 anos. Na luta contra a ditadura. Na implantação da democracia. Na batalha pela integração na Europa. Foi um Presidente excecional.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)