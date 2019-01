Era escusado cair na armadilha

O convite de Manuel Luís Goucha a Mário Machado tem três razões, que são, pela ordem de importância: a guerra das audiências, a guerra das audiências e a guerra das audiências. Reconhecer estas três razões capitais não desvaloriza a presença de um delinquente condenado a uma soma de 19 anos de prisão por crimes violentos, e também nazi declarado, num dia especial da TVI, antes trata o assunto como ele é, grave, sobretudo por demonstrar até onde esta guerra nos pode levar. Não foi um incidente político, foi uma escolha comercial. A televisão não quis mostrar neste caso uma preferência escandalosa, antes quis conquistar audiências à custa do choque. Foi assim nas vésperas da estreia de um programa na SIC conduzido por uma anterior parceira de Goucha e para provocar celeuma, mas pode ser assim e vai ser assim sempre que os auditómetros oscilarem. É certo que o “repórter” que organiza a rubrica tentou mascarar isto de uma conversa sobre “ideias”, apimentada com a sua própria opinião, depois reiterada, de que para haver ordem nas ruas seria preciso um Salazar (deve supor ingenuamente que essa ordem é só uma questão de como os polícias marcham garbosamente, pois prisões políticas, censura, restrição ao direito de reunião, guerra colonial, isso devia ser tudo de outro Salazar).

