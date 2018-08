O risco da solução FMI para a Turquia

A Turquia parece viver um drama e vive mesmo. Mas é também a reincidência de uma crise que ciclicamente atinge os países chamados em desenvolvimento, como aconteceu nos anos 1980, ou na década seguinte, e de novo no início do nosso século. Desta vez, há a repetição (a dívida, os juros e as fugas de capitais sugam e desestruturam as economias que mais cresceram nos últimos anos), mas também uma particularidade (Trump e a sua reorganização das alianças dentro do império) – e essa muda tudo.

