Canábis – é para amanhã o que era para ontem

O consumo da canábis é inócuo?

Claro que não.

A questão é outra.

O paternalismo e o moralismo estadual causam-me repugnância.

Em qualquer parte do mundo, a política proibicionista e persecutória em matéria de drogas não diminuiu em nada o consumo, desprezou a saúde a segurança dos consumidores, abriu as portas ao mercado negro e ao crime organizado e multiplicou doenças associadas ao consumo de substâncias de qualidade não controlada.

Portugal tem cartas para dar em matéria de descriminalização do consumo de drogas e de investimento numa política integrada de redução de riscos.

No debate parlamentar sobre a legalização do consumo recreativo da canábis recuei ao início do milénio (descriminalização do consumo de drogas) e recuei ao debate sobre a IVG.

Ouvi PCP e CDS falarem dos malefícios para a saúde que a canábis representa, de como a política de saúde pública não pode aceitar a legalização (que chamam de liberalização) de uma substância cujo consumo queremos que diminua, de como a canábis “destrói famílias” (CDS) ou de como o consumo aumentaria loucamente.

Em 2019 é preciso dar a notícia de que meio milhão de pessoas já consome canábis em Portugal, mas sem segurança; em 2019 é preciso recordar que legalizar e regulamentar não é liberalizar, porque liberalizado está o mercado agora, nas mãos dos traficantes; em 2019 é preciso recordar que o álcool e o jogo “destroem famílias”, pelo que se fica à espera que CDS proponha que se ilegalize esta coisa hipócrita de qualquer pessoa de 18 anos poder aceder a vícios que dão cabo dos próprios e das famílias; em 2019 é preciso recordar que no início do milénio quem se opôs à descriminalização do consumo de drogas usou o mesmo fantasma do putativo aumento do consumo e perdeu na previsão, tal como no debate sobre a IVG todas e todos nos recordamos do anúncio de uma corrida ao aborto, sabendo agora a comunidade que a despenalização da IVG já a fez diminuir 15%.

A esquerda não é conservadora nem moralista. A legalização do consumo recreativo da canábis tem forte apoio na autonomia individual e na (boa) política de saúde pública.

Não foi ontem. A direita e o PCP votaram contra.

O PS absteve-se e 25 de nós votámos a favor.

Fiquei com a convicção de que o PS discutirá a matéria de forma a inclui-la no seu programa eleitoral.

Que seja amanhã o fim da hipocrisia.