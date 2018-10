O que MAI e Marcelo percebem

“É absolutamente inaceitável divulgar fotos de suspeitos detidos”

MAI e PR percebem isto. Percebem, portanto, que somos um um Estado de direito. Por perceberem isso, não dão uma mãozinha que seja ao bolsonarismo português.

Com a ascensão mundial do populismo, esperaria que PSD e CDS se pronunciassem firmemente sobre o episódio lamentável da divulgação de fotos de suspeitos detidos seguida da divulgação de fotos de falsas vítimas e de declarações de sindicatos da Polícia dignas de um qualquer terceiro mundo.

Ao que parece, o “moderado” PSD ficou calado (o inevitável Carlos Abreu Amorim aproveitou o Facebook para ser odioso) e Assunção Cristas aproveitou a onda do bolsonarismo português, assim como se defender a Constituição e o Estado de direito fosse sinónimo de desprezo pelas vítimas ou pelo bom trabalho da polícia. Parece que ficou bem acompanhada pela CMTV.

O mundo está difícil para quem nunca se afasta das conquistas da democracia, nunca, ou melhor, sobretudo quando o sentimento popular nos diz baixinho ao ouvido que teríamos mais votos se suspendêssemos o Estado de direito do nosso discurso.

Acontece que de suspensão em suspensão do Estado de direito alimentamos o tal do populismo que dá de comer à fúria das massas, alimentamos o bolso dos nossos votos com a prostituição da democracia.

É impopular explicar em 2018 que um detido não perde qualquer dos seus direitos civis, não perde o direito à sua dignidade e o direito à imagem.

É popular explicar em 2018 que mencionar os direitos dos detidos quando há vítimas desses detidos numa situação terrível é aderir ao agressor e ser indiferente aos sofredores.

É neste pensamento bipolar que se vai tecendo o bolsonarismo português: ou estás com os maus ou estás com os bons, perdendo-se pelo meio a evidência de que não há binómio, isto é, que a defesa do Estado de direito é sempre a defesa de todos e de todas.

MAI e Marcelo sabem isto. Não cedem, precisamente quando é popular ceder. E ainda bem.