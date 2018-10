Uma nova cultura orçamental

O Governo apresentou o quarto e último OE desta legislatura. Sem orçamentos retificativos. Sem declarações de inconstitucionalidade. Em paz institucional.

Quando este Governo tomou posse, PSD e CDS anunciaram que a “geringonça” duraria meses e, à medida que os meses se transformaram em anos, anunciou-se o diabo e apostou-se na linguagem pretensamente assustadora (“família socialista”; “esquerdas radicais”; “esquerdas unidas”).

Não há diabo nem linguagem que tape o passado ou que ofusque o presente.

O primeiro OE PSD/CDS (2011) ficou marcado pela eliminação dos subsídios de férias e de natal para salários acima dos 1000 euros. Quem ganhasse entre 485 e 1000 (essa loucura) sofria um corte progressivo.

Em julho de 2012, após pedido de fiscalização da constitucionalidade por parte de 17 Deputados e Deputadas do PS e do BE, este assalto não imposto pela troika foi chumbado pelo Tribunal Constitucional (TC). Seguiu-se o desenvolvimento inédito de uma doutrina anti-TC com laivos de calúnia.

No mesmo OE, o aumento do IVA aplicado à restauração subiu para a taxa máxima (23%), com as consequências devastadoras conhecidas.

Foram ainda decididos novos limites para as deduções no IRS nas despesas de saúde, educação e habitação. Os gastos de saúde passaram a ser considerados apenas em 10%, três vezes menos do que até então.

Em maio de 2012 foi aprovado o primeiro OE retificativo.

Em dezembro de 2012 foi aprovado o segundo OE retificativo.

O OE de 2012 assumiu o “enorme aumento de impostos” e o IRS agravou muitíssimo a situação das famílias mais desfavorecidas. Era necessário empobrecer para crescer, lembra-se? E da sobretaxa, quem não se lembra? 63 mil trabalhadores a prazo do Estado viram os seus contratos rescindidos (sendo que o Governo tinha uma meta muito mais ambiciosa).

Foi instituída uma taxa de 6% sobre os subsídios de desemprego e de 5% sobre os subsídios de doença.

Felizmente, esta violência foi chumbada pelo TC.

Em maio de 2013, lá tivemos um novo OE retificativo. O terceiro.

Em julho de 2013, assistimos à aprovação do quarto OE retificativo.

Em dezembro de 2013, o OE para 2014 é apresentado ao mesmo tempo que um quinto OE retificativo.

O OE para 2014 ataca os salários dos funcionários públicos. Alarga os cortes então em vigor abrangendo mais 260 mil funcionários. É o OE do corte nas pensões de sobrevivência, medida mais uma vez travada pelo TC.

Em março de 2014 é aprovado o quinto OE retificativo e em setembro o sexto OE retificativo.

E a história continuou ate ao fim.

Desde 2011, a direita apresentou oito OE (dois em cada ano). Não há memória de tal façanha na história da democracia.

Na substância de cada um, a crença de que devíamos ir para além da troika, escolher (como claramente se fez) os grupos mais fragilizados para suportarem a crise, atacar todas as prestações sociais, acabando com o que comprovadamente combate a pobreza extrema e falhando todas as metas orçamentais.

Essa direita vem agora afirmar que o OE para 2019 é eleitoralista. É o que há para dizer quando um OE é bom. A verdade é que com o Governo do PS, apoiado pela esquerda parlamentar, acabou o conflito com o TC, há um e apenas um OE por ano, a estabilidade é um valor adquirido.

Por outro lado, sem eleitoralismos, o OE para 2019, consegue (em continuidade) o equilíbrio das contas públicas que a direita nunca alcançou, provando que responsabilidade orçamental, reposição de direitos e perspetiva de futuro não são fatores excludentes.

Esta é a nova cultura orçamental. A que não vive no sobressalto do momento, mas apostada numa política social que, imagine-se, não impede contas certas, emprego ou crescimento económico.