Um Bolsonaro em cada esquina

Não se restabelece a moderação política nem com uma vingança, como pretendem alguns apoiantes do novo Presidente, nem com uma luta nas ruas, como parece ser a preferência do próprio PT

Houve um tempo em que a frase “O que era preciso era um Salazar em cada esquina” era bastante ouvida. Não sei se quem a dizia sabia exatamente o papel que Salazar tivera na História portuguesa, nomeadamente no que diz respeito à repressão e supressão de liberdades, promoção das desigualdades ou atraso económico. Mas, hoje em dia, é pacífico afirmar que tudo o que ele de mau representou existiu, na maior parte dos casos, noutros países da Europa e do Mundo, nomeadamente nos países comunistas, onde foi bastante pior. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

