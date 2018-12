A Saúde também é ideológica?

Já houve tantas experiências más com esta fúria contra privados que sinceramente não percebo como em sectores como a Saúde e a Educação ainda faz caminho

O debate sobre a Lei de Bases da Saúde tem sido uma desilusão. Como quase tudo em Portugal, depressa se esquece o objetivo para se discutirem pessoas, riquezas e o que mais for. Ora uma lei de Bases da Saúde tem uma finalidade: assegurar um sistema de saúde universal, acessível a todos, em que os preços não sejam barreira para ninguém. Não visa que tudo seja do Estado ou dos senhores mandam na Fossun ou na Mello Saúde; nem se preocupa com os lucros que esses possam ter. É tão difícil perceber isto?