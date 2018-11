Rio, cascata e queda de água

O líder do PSD surgiu, numa notícia da agência noticiosa Lusa que citava membros do partido presentes numa reunião em Viseu, a dizer que “nunca deixava cair os amigos”. Foi às 18 horas e 42 minutos de ontem. Um pouco depois, às 23:49, o gabinete do PSD desmente, à mesma Lusa, que Rui Rio tenha proferido tal frase e cita uma série delas diferentes. Como se vê as ‘fake news’ (seja na primeira ou na segunda versão) andam por todo o lado

No entanto, embora a primeira frase fosse inacreditável por, precisamente como diz o PSD no desmentido, dar a entender que “o líder do PSD não respeita regras éticas quando possam estar em causa pessoas de relacionamento muito próximo”, o desmentido é grave porque dá a entender… exatamente o mesmo. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

