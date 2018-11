A segunda vida de Trump

As eleições de ontem nos EUA pareciam verdadeiramente decisivas. Havia, pela primeira vez, uma oportunidade de os americanos darem cabo da vida de Donald Trump como POTUS (President Of The United States, ou Presidente dos EUA). Não deram. Em certa medida, reforçaram parte do seu poder, em troca de lhe retirarem parte da representação. Trump continua a ser uma referência política para a maioria dos Estados dos EUA e para cerca de metade dos eleitores

As malfeitorias de Trump são amplamente conhecidas, nomeadamente diversos assuntos que chocam a consciência média do Europeu, pelo menos de acordo com as sua classe política e mediática tradicional. E, ainda assim, a esperada onda de indignação, contestação e voto contra não se manifestou. Pelo contrário. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

