Do que Relvas fez bem feito

Já se sabe que tentar elogiar Relvas é como encontrar uma agulha no palheiro. Mas, do mesmo modo que é possível encontrá-la, há medidas tomadas por aquele efémero ministro de habilitações forjadas que têm lógica e foram positivas. Ainda que insuficientes. Refiro-me à junção de freguesias, que devia ter sido completada com a reforma das próprias autarquias (juntando algumas, muitas, delas) de modo a que a massa crítica de cada concelho e de cada freguesia não seja insignificante

Vejamos uma região que, por motivos familiares, conheço bem – Viseu. Além do concelho de Viseu que engloba a cidade propriamente dita, só mais um concelho tem uma massa de eleitores que se afigura indiscutível – Tondela. Podemos, claro, baixar a fasquia e aceitar que outras urbes como Lamego ou Mangualde cumpram esses requisitos mínimos. Porém – e que me desculpem os conterrâneos dos meus antepassados quase todos e o presidente da Câmara, o dinâmico José Morgado (PS) – Vila Nova de Paiva, como muitos outros concelhos da região não tem gente suficiente para as infraestruturas que uma autarquia devia ter. Vila Nova de Paiva, que já resulta da junção de outros municípios no final do séc. XIX é um concelho em extinção. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)