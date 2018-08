Os populistas, os votos e Marques Mendes

No seu apreciado e popular comentário semanal, Luís Marques Mendes defendeu ser um erro o Sporting Clube de Portugal não deixar ir Bruno de Carvalho a votos porque – e cito o cerne da sua teoria – o melhor para acabar com populistas é derrotá-los nas urnas. Sem me referir ao caso concreto, impedido pelas funções (presidente da comissão de fiscalização) que desempenho neste meu clube (transitoriamente, não remuneradas e sem outro objetivo que não seja o de repor a normalidade), e sem querer resumir tudo a um assomo de legítimo e conhecido benfiquismo de Marques Mendes, gostaria de discutir o conceito no abstrato.

Começo por uma citação de Churchill muito do meu agrado. Dizia o estadista inglês, a quem a Europa deve a resistência a esse epítome de populismo que foram os fascismos e os totalitarismos de diversas cores, que um pacifista é aquele que alimenta um crocodilo na esperança de ser o último a ser devorado. Queria Churchill dizer que nenhuma cedência deve ser feita em relação a quem não cumpre as regras do jogo. De um jogo que é, obviamente, civilizacional, o que nos tempos que correm significa democrático. A ideia do cumprimento de regras prévias iguais para todos, acordadas por maiorias qualificadas, distingue, aliás, os países civilizados dos menos civilizados (chamemos-lhe assim).